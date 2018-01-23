22:51 23 января 2018 0

«Десятку» пустили на рынок в ноябре, но компания не собирается останавливаться Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В 2018 году Apple выпустит три новых модели iPhone и снизит цены на «десятую» версию. Специалисты в сфере технологий уже строят догадки относительно того, как будет выглядеть усовершенствованная версия iPhoneX.

Новую модель называют iPhoneXI, пишет издание iDrop News, уточняя, что название неофициальное. Дизайн модели будет сохранен, но ширина рамок и размер выреза в верхней части экрана может значительно уменьшиться. Также в новом телефоне будет две сим-карты, а функция FaceID будет встроена во фронтальную камеру, а не как сейчас, в отдельную.

Функцию FaceID будет выполнять одна фронтальная камера Фото: скриншот сайта iDropNews

Предполагается, что в этом году Apple выпустит три новых смартфона и прекратит производство iPhoneX. В компании полагают, что снижение цены на «десятую» модель сделает телефон привлекательней новинок.