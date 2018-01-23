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24 января 2018
23 января 2018
22:51  23 января 2018 0

В Сеть попало изображение iPhoneXI. ФОТО

Старт продаж Apple IPhoneX в re:Store на Тверской, 27. Москва , restore, iphone 10, старт продаж
«Десятку» пустили на рынок в ноябре, но компания не собирается останавливатьсяФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Apple завоевывает мир
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В 2018 году Apple выпустит три новых модели iPhone и снизит цены на «десятую» версию. Специалисты в сфере технологий уже строят догадки относительно того, как будет выглядеть усовершенствованная версия iPhoneX.

Новую модель называют iPhoneXI, пишет издание iDrop News, уточняя, что название неофициальное. Дизайн модели будет сохранен, но ширина рамок и размер выреза в верхней части экрана может значительно уменьшиться. Также в новом телефоне будет две сим-карты, а функция FaceID будет встроена во фронтальную камеру, а не как сейчас, в отдельную.

Функцию FaceID будет выполнять одна фронтальная камера
Фото: скриншот сайта iDropNews

Предполагается, что в этом году Apple выпустит три новых смартфона и прекратит производство iPhoneX. В компании полагают, что снижение цены на «десятую» модель сделает телефон привлекательней новинок.

Иван Антонов
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