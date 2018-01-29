На Урале пиромана, сжигавшего веранды детских садов, отправили в дурдом

В Екатеринбурге судья Кировского района вынесла приговор 20-летнему студенту техникума Вячеславу. Молодого человека обвиняли в совершении серии поджогов веранд в детских садах.
«Подозреваемый обвинялся по статье „вандализм“. В ходе расследования было назначено проведение психолого-психиатрической экспертизы, по результатам которой специалисты сделали вывод, что студент страдает психическим расстройством и нуждается в принудительном лечении», — отметил пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
По его словам, поджигателя поймали с поличным в ночь с 4 на 5 декабря 2016 года сотрудники уголовного розыска Андрей Копылов и Карен Терзонян в тот момент, когда он пытался поджечь веранду в детском саду на Сиреневом бульваре. Он был одет в ту же самую красную куртку, в которой попал в объектив камеры наблюдения при предыдущем поджоге. При нем нашли зажигалку и легковоспламеняющуюся жидкость. Задержанный сознался в серии поджогов, но внятно объяснить, зачем он это делал, не смог.