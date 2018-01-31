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31 января 2018
30 января 2018
Главные новости Челябинской области
13:49  31 января 2018 3

Челябинские металлурги обеспечат Россию нафталином

ММК. Коксохим. Метизное производство. Магнитогорск, лестница, ммк, знак осторожно
Техперевооружение позволит увеличить объем производстваФото: Илья Московец © URA.RU

«Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) модернизирует коксохимическое производство. Новое оборудование позволит нарастить объемы производства нафталина.

В цехе улавливания и переработки химических продуктов коксохимического производства ММК запущена в работу новая установка. Она перерабатывает нафталиновую фракцию методом высокоэффективной ректификации. Это дает возможность вдвое увеличить выпуск товарного нафталина — с 7,5 тыс. тонн в год до 15 тысяч тонн ежегодно.

При этом новое оборудование позволяет производить нафталин жидком и в твердом виде. Процесс полностью автоматизирован — от производства до отгрузки продукции. Контроль за качеством также осуществляют роботы, что позволяет сохранять высокие показатели качества. При этом производство экологически безопасно — выбросы в атмосферу будут полностью исключены, уверяют в ММК.

Рита Теркина
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