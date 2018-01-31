Челябинские металлурги обеспечат Россию нафталином

«Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) модернизирует коксохимическое производство. Новое оборудование позволит нарастить объемы производства нафталина.
В цехе улавливания и переработки химических продуктов коксохимического производства ММК запущена в работу новая установка. Она перерабатывает нафталиновую фракцию методом высокоэффективной ректификации. Это дает возможность вдвое увеличить выпуск товарного нафталина — с 7,5 тыс. тонн в год до 15 тысяч тонн ежегодно.
При этом новое оборудование позволяет производить нафталин жидком и в твердом виде. Процесс полностью автоматизирован — от производства до отгрузки продукции. Контроль за качеством также осуществляют роботы, что позволяет сохранять высокие показатели качества. При этом производство экологически безопасно — выбросы в атмосферу будут полностью исключены, уверяют в ММК.