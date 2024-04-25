Челябинские ветераны получат самые большие выплаты в стране ко Дню Победы

26 апреля 2024 в 03:11 Размер текста - 17 +

Ветераны ВОВ получат к празднику региональные 50 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Наибольшую сумму региональных выплат ко Дню Победы в стране получат ветераны ВОВ из Челябинской области. Об этом сообщают «Известия». «В честь праздника региональные власти устанавливают дополнительные материальные начисления или льготы для участников ВОВ и тружеников тыла. В 2024 году власти Челябинской области увеличили единовременную выплату для участников и инвалидов ВОВ до 50 тысяч рублей. По 10 тысяч рублей начислят труженикам тыла», — пишет издание. Отмечается, что в среднем по стране региональная выплата ветеранам ВОВ составляет от 10 до 20 тысяч рублей. Труженикам тыла — от 5 до 10 тысяч рублей. В 2023 году единовременную социальную выплату ветеранам ко Дню Победы в Челябинской области получили 739 человек. В эту категорию входят инвалиды и участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда и бывшие несовершеннолетние узники нацистских концлагерей. Согласно постановлению, подписанному в прошлом году губернатором Алексеем Текслером, ее размер составил 20 тысяч рублей. Таким образом глава региона принял решение в 2024 году увеличить денежную выплату ветеранам ВОВ более чем в два раза. Единовременная социальная выплата традиционно переводиться на лицевые счета получателей в первых числах мая. Если ветеран ВОВ имеет право на выплату по нескольким основаниям, то ему производится только одна выплата. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Наибольшую сумму региональных выплат ко Дню Победы в стране получат ветераны ВОВ из Челябинской области. Об этом сообщают «Известия». «В честь праздника региональные власти устанавливают дополнительные материальные начисления или льготы для участников ВОВ и тружеников тыла. В 2024 году власти Челябинской области увеличили единовременную выплату для участников и инвалидов ВОВ до 50 тысяч рублей. По 10 тысяч рублей начислят труженикам тыла», — пишет издание. Отмечается, что в среднем по стране региональная выплата ветеранам ВОВ составляет от 10 до 20 тысяч рублей. Труженикам тыла — от 5 до 10 тысяч рублей. В 2023 году единовременную социальную выплату ветеранам ко Дню Победы в Челябинской области получили 739 человек. В эту категорию входят инвалиды и участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда и бывшие несовершеннолетние узники нацистских концлагерей. Согласно постановлению, подписанному в прошлом году губернатором Алексеем Текслером, ее размер составил 20 тысяч рублей. Таким образом глава региона принял решение в 2024 году увеличить денежную выплату ветеранам ВОВ более чем в два раза. Единовременная социальная выплата традиционно переводиться на лицевые счета получателей в первых числах мая. Если ветеран ВОВ имеет право на выплату по нескольким основаниям, то ему производится только одна выплата.