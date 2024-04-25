В Магнитогорске на День Победы выступят Егор Крид и Лариса Долина

26 апреля 2024 в 12:06 Размер текста - 17 +

Егор Крид выступит в Магнитогорске 9 мая Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Магнитогорске Челябинской области на День Победы 9 мая выступят Егор Крид и Лариса Долина. На мероприятии также выступят певец Хабиб, Надежда Крыгина, победительница «Голоса» Александра Воробьева, Родион Газманов, Сергей Шакуров и хор. «Егор Крид, Хабиб и Лариса Долина выступят на День Победы в Магнитогорске. Еще в списке исполнителей — Надежда Крыгина, победительница телепроекта „Голос“ Александра Воробьева, Родион Газманов, народный артист РСФСР Сергей Шакуров, хоровая группа ансамбля Российской Армии имени Александрова и местные коллективы», — сообщает telegram-канал «Стальной Магнитогорск». В День Победы также запланированы парад отрядов декорированного транспорта и ретроавто, возложение гирлянд и цветов к Вечному огню, а также к братским могилам, к стеле воинам-афганцам и погибшим в зоне СВО. Пройдут мероприятия военно-патриотических песен и стихов, полевая кухня, а у памятника «Тыл — фронту» выступят российские артисты. Вечер завершится праздничным салютом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Магнитогорске Челябинской области на День Победы 9 мая выступят Егор Крид и Лариса Долина. На мероприятии также выступят певец Хабиб, Надежда Крыгина, победительница «Голоса» Александра Воробьева, Родион Газманов, Сергей Шакуров и хор. «Егор Крид, Хабиб и Лариса Долина выступят на День Победы в Магнитогорске. Еще в списке исполнителей — Надежда Крыгина, победительница телепроекта „Голос“ Александра Воробьева, Родион Газманов, народный артист РСФСР Сергей Шакуров, хоровая группа ансамбля Российской Армии имени Александрова и местные коллективы», — сообщает telegram-канал «Стальной Магнитогорск». В День Победы также запланированы парад отрядов декорированного транспорта и ретроавто, возложение гирлянд и цветов к Вечному огню, а также к братским могилам, к стеле воинам-афганцам и погибшим в зоне СВО. Пройдут мероприятия военно-патриотических песен и стихов, полевая кухня, а у памятника «Тыл — фронту» выступят российские артисты. Вечер завершится праздничным салютом.