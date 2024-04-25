25 апреля 2024

В Магнитогорске на День Победы выступят Егор Крид и Лариса Долина

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, крид егор
Егор Крид выступит в Магнитогорске 9 мая Фото:

В Магнитогорске Челябинской области на День Победы 9 мая выступят Егор Крид и Лариса Долина. На мероприятии также выступят певец Хабиб, Надежда Крыгина, победительница «Голоса» Александра Воробьева, Родион Газманов, Сергей Шакуров и хор.

«Егор Крид, Хабиб и Лариса Долина выступят на День Победы в Магнитогорске. Еще в списке исполнителей — Надежда Крыгина, победительница телепроекта „Голос“ Александра Воробьева, Родион Газманов, народный артист РСФСР Сергей Шакуров, хоровая группа ансамбля Российской Армии имени Александрова и местные коллективы», — сообщает telegram-канал «Стальной Магнитогорск».

В День Победы также запланированы парад отрядов декорированного транспорта и ретроавто, возложение гирлянд и цветов к Вечному огню, а также к братским могилам, к стеле воинам-афганцам и погибшим в зоне СВО. Пройдут мероприятия военно-патриотических песен и стихов, полевая кухня, а у памятника «Тыл — фронту» выступят российские артисты. Вечер завершится праздничным салютом.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Магнитогорске Челябинской области на День Победы 9 мая выступят Егор Крид и Лариса Долина. На мероприятии также выступят певец Хабиб, Надежда Крыгина, победительница «Голоса» Александра Воробьева, Родион Газманов, Сергей Шакуров и хор. «Егор Крид, Хабиб и Лариса Долина выступят на День Победы в Магнитогорске. Еще в списке исполнителей — Надежда Крыгина, победительница телепроекта „Голос“ Александра Воробьева, Родион Газманов, народный артист РСФСР Сергей Шакуров, хоровая группа ансамбля Российской Армии имени Александрова и местные коллективы», — сообщает telegram-канал «Стальной Магнитогорск». В День Победы также запланированы парад отрядов декорированного транспорта и ретроавто, возложение гирлянд и цветов к Вечному огню, а также к братским могилам, к стеле воинам-афганцам и погибшим в зоне СВО. Пройдут мероприятия военно-патриотических песен и стихов, полевая кухня, а у памятника «Тыл — фронту» выступят российские артисты. Вечер завершится праздничным салютом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...