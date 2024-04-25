Челябинцы на треть сократили вывоз домашних животных за рубеж

Жители Челябинской области на треть стали меньше вывозить домашних животных за рубеж. Статистику в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора проанализировали с января по 24 апреля, сравнив показатель с уровнем 2023 года.
«За первые четыре месяца 2024 года в управлении сертифицировали 65 мелких домашних животных для вывоза за рубеж. Это примерно на треть меньше, чем за аналогичный период 2023 года, когда было оформлено 91 животное», — заявили URA.RU в пресс-службе ведомства.
За весь минувший год общее количество оформленных ветеринарных документов достигло 328. Текущей весной домашние питомцы отправились в путешествие с хозяевами из международного аэропорта города Челябинска в Турцию, Италию, Испанию, США, Израиль, Албанию, Азербайджан, Черногорию, Германию, Грузию, Португалию, Сербию, Вьетнам, ОАЭ, Литву, Болгарию.
Специалисты Россельхознадзора напомнили владельцам животных о необходимости заблаговременно знакомиться с правилами перевозки и ветеринарными требованиями страны назначения. Данные требования могут отличаться в зависимости от страны. Для оформления ветеринарного сертификата на вывоз домашних животных за рубеж требуется подать электронную заявку через информационную систему Ecert.
Перед поездкой необходимо посетить станцию по борьбе с болезнями животных. Государственный ветврач осмотрит питомца, сделав соответствующие отметки в документах. При подаче онлайн-заявки на оформление разрешений и записи на прием владелец может внести сведения о прививках, обработках против паразитов и о предстоящей поездке. Заполнить форму можно на сайте Россельхознадзора.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!