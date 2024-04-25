После недозагрузки челябинский оборонный завод столкнулся с дефицитом кадров

26 апреля 2024 в 13:45 Размер текста - 17 +

Оборонный завод в Катав-Ивановске стал развиваться при поддержке региональных властей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU После недозагрузки мощностей Катав-Ивановский приборостроительный завод (КИПЗ, Челябинская область), выпускающий приборы для оборонных целей, столкнулся с нехваткой кадров. Как сообщили в пресс-службе регионального минпрома, в ходе визита в город руководитель ведомства Павел Рыжий посетил также литейный завод. «Два года назад на приборостроительном заводе Катав-Ивановска складывалась сложная ситуация, вызванная пандемией. Резкое сокращение заказов привело тогда к сбою всех производственных циклов. Сегодня совсем другая картина. Производственные мощности загружены под завязку, выручка завода за 2023 год составила почти 124 миллиона рублей. Но появилась другая проблема. Теперь здесь испытывают дефицит компетентных кадров», — привели в ведомстве слова министра Рыжего. Завод производит полный спектр компасов всех классов, лагов и других навигационных приборов. Продукцией пользуются корабли военно-морского флота и пограничной охраны Минобороны РФ. Изделия предприятия также востребованы на судах морского и речного флотов России. Изготавливают здесь и штурманские принадлежности. В ходе визита министр также посетил Катав-Ивановский литейный завод, где обсудил с руководством вопросы региональной поддержки для реализации планируемых проектов. Предприятие выпускает комплектующие к оборудованию для цементной промышленности, горно-обогатительных комбинатов, металлургии, заводов стройматериалов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После недозагрузки мощностей Катав-Ивановский приборостроительный завод (КИПЗ, Челябинская область), выпускающий приборы для оборонных целей, столкнулся с нехваткой кадров. Как сообщили в пресс-службе регионального минпрома, в ходе визита в город руководитель ведомства Павел Рыжий посетил также литейный завод. «Два года назад на приборостроительном заводе Катав-Ивановска складывалась сложная ситуация, вызванная пандемией. Резкое сокращение заказов привело тогда к сбою всех производственных циклов. Сегодня совсем другая картина. Производственные мощности загружены под завязку, выручка завода за 2023 год составила почти 124 миллиона рублей. Но появилась другая проблема. Теперь здесь испытывают дефицит компетентных кадров», — привели в ведомстве слова министра Рыжего. Завод производит полный спектр компасов всех классов, лагов и других навигационных приборов. Продукцией пользуются корабли военно-морского флота и пограничной охраны Минобороны РФ. Изделия предприятия также востребованы на судах морского и речного флотов России. Изготавливают здесь и штурманские принадлежности. В ходе визита министр также посетил Катав-Ивановский литейный завод, где обсудил с руководством вопросы региональной поддержки для реализации планируемых проектов. Предприятие выпускает комплектующие к оборудованию для цементной промышленности, горно-обогатительных комбинатов, металлургии, заводов стройматериалов.