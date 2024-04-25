Путин поздравил главу ММК Рашникова с победой «Металлурга». Видео

26 апреля 2024 в 10:17 Размер текста - 17 +

Владимир Путин поздравил магнитогорцев с победой «Металлурга» в Кубке Гагарина Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин поздравил председателя совета директоров ММК (Магнитогорск, Челябинская область) Виктора Рашникова с победой «Магнитки» (хоккейный клуб «Металлург»). Об этом он заявил в ходе съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. «Поздравляю вас с победой „Магнитки“. Вчера хотел вам позвонить, но вы были так заняты, никак было с вами не соединиться. Видимо, отмечали с командой», — заявил Путин в ходе трансляции на канале «Россия 24». Победа магнитогорцев в Кубке является уникальной. Финальная серия с ярославским «Локомотивом» у магнитогорского «Металлурга» поставила рекорд в истории КХЛ, так как оказалась самой короткой. URA.RU собрало главные заявления российского лидера на съезде РСПП. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин поздравил председателя совета директоров ММК (Магнитогорск, Челябинская область) Виктора Рашникова с победой «Магнитки» (хоккейный клуб «Металлург»). Об этом он заявил в ходе съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. «Поздравляю вас с победой „Магнитки“. Вчера хотел вам позвонить, но вы были так заняты, никак было с вами не соединиться. Видимо, отмечали с командой», — заявил Путин в ходе трансляции на канале «Россия 24». Победа магнитогорцев в Кубке является уникальной. Финальная серия с ярославским «Локомотивом» у магнитогорского «Металлурга» поставила рекорд в истории КХЛ, так как оказалась самой короткой. URA.RU собрало главные заявления российского лидера на съезде РСПП.