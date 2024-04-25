Президент России Владимир Путин поздравил председателя совета директоров ММК (Магнитогорск, Челябинская область) Виктора Рашникова с победой «Магнитки» (хоккейный клуб «Металлург»). Об этом он заявил в ходе съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.
«Поздравляю вас с победой „Магнитки“. Вчера хотел вам позвонить, но вы были так заняты, никак было с вами не соединиться. Видимо, отмечали с командой», — заявил Путин в ходе трансляции на канале «Россия 24».
Победа магнитогорцев в Кубке является уникальной. Финальная серия с ярославским «Локомотивом» у магнитогорского «Металлурга» поставила рекорд в истории КХЛ, так как оказалась самой короткой. URA.RU собрало главные заявления российского лидера на съезде РСПП.
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