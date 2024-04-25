Челябинка добилась компенсации за неудачное протезирование зубов

26 апреля 2024 в 11:02 Размер текста - 17 +

Челябинке неудачно сделали слепок корня Фото: Илья Московец © URA.RU Жительница Челябинска взыскала материальный и моральный ущерб за неудачное протезирование зубов, в результате которого материал для слепка попал в носовую пазуху. Об этом сообщили в пресс-службе Советского райсуда. «Решением Советского районного суда Челябинска с АО „Клиника Вся медицина“ в пользу Ольги Ш. взысканы денежные средства за ненадлежащим образом оказанную услугу медицинского характера в размере 17 250 рублей, неустойку в размере 17 250 рублей, компенсацию морального вреда в размере 40 тысяч рублей и штраф 37 250 рублей. Решение в законную силу не вступило», — говорится в решении суда. В материалах суда сказано, что в июне 2022 года женщина обратилась в клинику за стоматологическими услугами, которые ей были оказаны на общую сумму 152 768 рублей. После удаления зуба образовалось сквозное отверстие в носовую пазуху. Его ушили, но чуть позже при создании слепка часть вещества проникла в пазуху, что привело к образованию воспаления. «Инородное тела в пазухе носа было удалено при ее обращении в ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина». Судебная экспертиза показала, что инородное тело является полимерной композицией из силикона, который используются в стоматологии в качестве слепочного материала. Это является дефектом оказания медпомощи», — добавили в пресс-службе суда. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница Челябинска взыскала материальный и моральный ущерб за неудачное протезирование зубов, в результате которого материал для слепка попал в носовую пазуху. Об этом сообщили в пресс-службе Советского райсуда. «Решением Советского районного суда Челябинска с АО „Клиника Вся медицина“ в пользу Ольги Ш. взысканы денежные средства за ненадлежащим образом оказанную услугу медицинского характера в размере 17 250 рублей, неустойку в размере 17 250 рублей, компенсацию морального вреда в размере 40 тысяч рублей и штраф 37 250 рублей. Решение в законную силу не вступило», — говорится в решении суда. В материалах суда сказано, что в июне 2022 года женщина обратилась в клинику за стоматологическими услугами, которые ей были оказаны на общую сумму 152 768 рублей. После удаления зуба образовалось сквозное отверстие в носовую пазуху. Его ушили, но чуть позже при создании слепка часть вещества проникла в пазуху, что привело к образованию воспаления. «Инородное тела в пазухе носа было удалено при ее обращении в ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина». Судебная экспертиза показала, что инородное тело является полимерной композицией из силикона, который используются в стоматологии в качестве слепочного материала. Это является дефектом оказания медпомощи», — добавили в пресс-службе суда.