Челябинка добилась компенсации за неудачное протезирование зубов

Жительница Челябинска взыскала материальный и моральный ущерб за неудачное протезирование зубов, в результате которого материал для слепка попал в носовую пазуху. Об этом сообщили в пресс-службе Советского райсуда.
«Решением Советского районного суда Челябинска с АО „Клиника Вся медицина“ в пользу Ольги Ш. взысканы денежные средства за ненадлежащим образом оказанную услугу медицинского характера в размере 17 250 рублей, неустойку в размере 17 250 рублей, компенсацию морального вреда в размере 40 тысяч рублей и штраф 37 250 рублей. Решение в законную силу не вступило», — говорится в решении суда.
В материалах суда сказано, что в июне 2022 года женщина обратилась в клинику за стоматологическими услугами, которые ей были оказаны на общую сумму 152 768 рублей. После удаления зуба образовалось сквозное отверстие в носовую пазуху. Его ушили, но чуть позже при создании слепка часть вещества проникла в пазуху, что привело к образованию воспаления.
«Инородное тела в пазухе носа было удалено при ее обращении в ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина». Судебная экспертиза показала, что инородное тело является полимерной композицией из силикона, который используются в стоматологии в качестве слепочного материала. Это является дефектом оказания медпомощи», — добавили в пресс-службе суда.
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