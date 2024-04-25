Челябинцев призвали не ремонтировать дороги самостоятельно

Глава миндора Нечаев призвал челябинцев не ремонтировать дороги самостоятельно

26 апреля 2024 в 11:08 Размер текста - 17 +

Алексей Нечаев заявил о непредсказуемых последствиях самостоятельного ремонта дорог Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Министр дорожного хозяйства Челябинской области Алексей Нечаев призвал жителей региона не ремонтировать дороги самостоятельно. Такое заявление Нечаев сделал на пресс-конференции, проведенной медиахолдигом «Гранада Пресс» 26 апреля. «Понимаю, что это происходит от безысходности, не везде власти услышали людей. Но ничего нельзя сделать по щелчку пальцев. Нужен проект, иначе последствия будут непредсказуемые. Нельзя ремонтировать дороги самостоятельно», — ответил Нечаев на вопрос о том, что жители улица Хариса Юсупова в Челябинске скидываются деньгами на ремонт участка дороги. В качестве примера последствий Нечаев привел случай, когда жители отсыпали парковку на месте водоотводной канавы, после чего вода начала подтапливать соседние территории. Относительно улицы Хариса Юсупова Нечаев уточнил, что она включена в план ремонта. Вместо самостоятельных действий по ремонту дорог Нечаев посоветовал жителям сообщать о требующих ремонта участках на сайте регионального миндора, где предусмотрена такая возможность. Министр добавил, что, может быть, не сразу, но по всем обращениям находятся решения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министр дорожного хозяйства Челябинской области Алексей Нечаев призвал жителей региона не ремонтировать дороги самостоятельно. Такое заявление Нечаев сделал на пресс-конференции, проведенной медиахолдигом «Гранада Пресс» 26 апреля. «Понимаю, что это происходит от безысходности, не везде власти услышали людей. Но ничего нельзя сделать по щелчку пальцев. Нужен проект, иначе последствия будут непредсказуемые. Нельзя ремонтировать дороги самостоятельно», — ответил Нечаев на вопрос о том, что жители улица Хариса Юсупова в Челябинске скидываются деньгами на ремонт участка дороги. В качестве примера последствий Нечаев привел случай, когда жители отсыпали парковку на месте водоотводной канавы, после чего вода начала подтапливать соседние территории. Относительно улицы Хариса Юсупова Нечаев уточнил, что она включена в план ремонта. Вместо самостоятельных действий по ремонту дорог Нечаев посоветовал жителям сообщать о требующих ремонта участках на сайте регионального миндора, где предусмотрена такая возможность. Министр добавил, что, может быть, не сразу, но по всем обращениям находятся решения.