Челябинский регоператор вывез мусор после претензий Собчак

26 апреля 2024 в 01:12 Размер текста - 17 +

Собчак вмешалась в мусорный скандал в Челябинске Фото: Владимир Андреев © URA.RU После того как российская журналистка Ксения Собчак заинтересовалась скандальной историей вывоза мусора в Челябинске по улице 40-летия Победы, челябинский регоператор заявил о ликвидации стихийной свалки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Центра коммунального сервиса (ЦКС). «ЦКС обеспечил ликвидацию стихийной свалки. Вместе с тем, без должного обустройства отсека для сбора крупногабаритных отходов, который должен иметь твердое основание и ограждение, ситуация с захламлением прилегающей территории может повторятся», — отмечают URA.RU в ЦКС. По словам регоператора, вопросы наведения порядка, обустройства мест сбора ТКО, а также оснащения их необходимым количеством баков в многоквартирном жилом фонде относятся к полномочиям управляющей компании (УК). На контейнерной площадке по адресу: Челябинск, ул. 40 лет Победы, д. 40А установлено шесть пластиковых контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов, но такого количества мусорных накопителей недостаточно для обслуживания примыкающего жилого фонда. «В соответствии с нормативами требуется еще один контейнер, чтобы полностью закрыть потребность. Установка мусоросборников в многоквартирном жилом фонде в соответствии с законодательством является зоной ответственности управляющих организаций (УК, ТСЖ или ЖСК). По какой причине обслуживающая жилой фонд УК не устанавливает недостающий контейнер ЦКС неизвестно», — заявили в пресс-службе регоператора. Так добавили, что вывоз мусора из баков по данному адресу осуществляется в соответствии с графиком в ежедневном режиме. Вместе с тем, указанная площадка не имеет отдельного оборудованного места для сбора старой мебели и отслужившей свой срок бытовой техники. Такие отходы относятся к отдельному виду ТКО — крупногабаритным отходам (КГО) и вывозятся региональным оператором по отдельному графику отдельной техникой. По причине отсутствия отсека под КГО жителям приходится оставлять старые диваны, шкафы и прочие бытовые КГО вблизи баков, что приводит к захламлению территории. Ранее Собчак написала, что каждый раз появление стихийной свалки в Челябинске по улице 40-летия Победы сопровождается скандалом. По словам журналистки, в ведомстве жильцам разъяснили, что за вывоз мусора отвечает региональный ЦКС, а территорию должна убирать управляющая компания. Управляющая компания по словам Собчак, поспешила снять с себя ответственность, а ЦКС — недорабатывает. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После того как российская журналистка Ксения Собчак заинтересовалась скандальной историей вывоза мусора в Челябинске по улице 40-летия Победы, челябинский регоператор заявил о ликвидации стихийной свалки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Центра коммунального сервиса (ЦКС). «ЦКС обеспечил ликвидацию стихийной свалки. Вместе с тем, без должного обустройства отсека для сбора крупногабаритных отходов, который должен иметь твердое основание и ограждение, ситуация с захламлением прилегающей территории может повторятся», — отмечают URA.RU в ЦКС. По словам регоператора, вопросы наведения порядка, обустройства мест сбора ТКО, а также оснащения их необходимым количеством баков в многоквартирном жилом фонде относятся к полномочиям управляющей компании (УК). На контейнерной площадке по адресу: Челябинск, ул. 40 лет Победы, д. 40А установлено шесть пластиковых контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов, но такого количества мусорных накопителей недостаточно для обслуживания примыкающего жилого фонда. «В соответствии с нормативами требуется еще один контейнер, чтобы полностью закрыть потребность. Установка мусоросборников в многоквартирном жилом фонде в соответствии с законодательством является зоной ответственности управляющих организаций (УК, ТСЖ или ЖСК). По какой причине обслуживающая жилой фонд УК не устанавливает недостающий контейнер ЦКС неизвестно», — заявили в пресс-службе регоператора. Так добавили, что вывоз мусора из баков по данному адресу осуществляется в соответствии с графиком в ежедневном режиме. Вместе с тем, указанная площадка не имеет отдельного оборудованного места для сбора старой мебели и отслужившей свой срок бытовой техники. Такие отходы относятся к отдельному виду ТКО — крупногабаритным отходам (КГО) и вывозятся региональным оператором по отдельному графику отдельной техникой. По причине отсутствия отсека под КГО жителям приходится оставлять старые диваны, шкафы и прочие бытовые КГО вблизи баков, что приводит к захламлению территории. Ранее Собчак написала, что каждый раз появление стихийной свалки в Челябинске по улице 40-летия Победы сопровождается скандалом. По словам журналистки, в ведомстве жильцам разъяснили, что за вывоз мусора отвечает региональный ЦКС, а территорию должна убирать управляющая компания. Управляющая компания по словам Собчак, поспешила снять с себя ответственность, а ЦКС — недорабатывает.