25 апреля 2024

В первую половину мая Челябинск накроют ливни

«Гисметео»: в Челябинске с 1 по 15 мая ожидаются постоянные дожди
© Служба новостей «URA.RU»
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Моросящий дождь может испортить челябинцам майские праздники Фото:

В Челябинске с 1 по 15 мая ожидаются постоянные дожди, иногда с мокрым снегом. Это следует из долгосрочного прогноза синоптиков сайта «Гисметео».

«С 1 по 15 мая в Челябинске ожидаются затяжные дожди. За этот период только три дня не будет осадков — 7, 10 и 12 мая», — говорится в прогнозе метеорологов.

Синоптики отмечают, что 3, 4 и 6 мая дожди будут с мокрым снегом. Ночные температуры в эти дни будут опускаться до двух градусов ниже нуля.

Майские праздники начнутся с дождей
Майские праздники начнутся с дождей

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В Челябинске с 1 по 15 мая ожидаются постоянные дожди, иногда с мокрым снегом. Это следует из долгосрочного прогноза синоптиков сайта «Гисметео». «С 1 по 15 мая в Челябинске ожидаются затяжные дожди. За этот период только три дня не будет осадков — 7, 10 и 12 мая», — говорится в прогнозе метеорологов. Синоптики отмечают, что 3, 4 и 6 мая дожди будут с мокрым снегом. Ночные температуры в эти дни будут опускаться до двух градусов ниже нуля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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