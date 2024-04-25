В первую половину мая Челябинск накроют ливни

«Гисметео»: в Челябинске с 1 по 15 мая ожидаются постоянные дожди

26 апреля 2024 в 07:26 Размер текста - 17 +

Моросящий дождь может испортить челябинцам майские праздники Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске с 1 по 15 мая ожидаются постоянные дожди, иногда с мокрым снегом. Это следует из долгосрочного прогноза синоптиков сайта «Гисметео». «С 1 по 15 мая в Челябинске ожидаются затяжные дожди. За этот период только три дня не будет осадков — 7, 10 и 12 мая», — говорится в прогнозе метеорологов. Синоптики отмечают, что 3, 4 и 6 мая дожди будут с мокрым снегом. Ночные температуры в эти дни будут опускаться до двух градусов ниже нуля. Майские праздники начнутся с дождей Скрин сайта «Гисметео» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске с 1 по 15 мая ожидаются постоянные дожди, иногда с мокрым снегом. Это следует из долгосрочного прогноза синоптиков сайта «Гисметео». «С 1 по 15 мая в Челябинске ожидаются затяжные дожди. За этот период только три дня не будет осадков — 7, 10 и 12 мая», — говорится в прогнозе метеорологов. Синоптики отмечают, что 3, 4 и 6 мая дожди будут с мокрым снегом. Ночные температуры в эти дни будут опускаться до двух градусов ниже нуля.