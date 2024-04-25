Челябинского экс-пограничника отправили в колонию за коррупцию и азартные игры

26 апреля 2024 в 10:15 Размер текста - 17 +

Суд отправил бывшего офицера в колонию на 17 лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинский гарнизонный военный суд отправил бывшего офицера погрануправления ФСБ по региону в колонию на 17 лет за коррупцию и проведение азартных игр. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, военный входил в состав целой ОПГ, наживающейся на азарте жителей. «Суд признал военнослужащего погрануправления ФСБ России по региону виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр), ч. 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества), п. „в“ ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет в исправительной колонии строгого режима с лишением права занимать определенные должности на срок пять лет и с лишением воинского звания», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Там отметили, что вместе с офицером в ОПГ участвовали восемь человек. Военный, в силу занимаемой должности, за взятки помогал игровому клубу вести деятельность: он на постоянной основе оповещал лидера группировки о планирующихся проверках. Таким образом им удавалось скрывать свою преступную деятельность и получать деньги. За все время ОПГ смогла вывести из незаконного бизнеса более 200 миллионов рублей. Но деятельность клуба была пресечена. Участники группировки задержаны и осуждены по статьям о незаконной организации азартных игр и организации преступного сообщества. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинский гарнизонный военный суд отправил бывшего офицера погрануправления ФСБ по региону в колонию на 17 лет за коррупцию и проведение азартных игр. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, военный входил в состав целой ОПГ, наживающейся на азарте жителей. «Суд признал военнослужащего погрануправления ФСБ России по региону виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр), ч. 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества), п. „в“ ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет в исправительной колонии строгого режима с лишением права занимать определенные должности на срок пять лет и с лишением воинского звания», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Там отметили, что вместе с офицером в ОПГ участвовали восемь человек. Военный, в силу занимаемой должности, за взятки помогал игровому клубу вести деятельность: он на постоянной основе оповещал лидера группировки о планирующихся проверках. Таким образом им удавалось скрывать свою преступную деятельность и получать деньги. За все время ОПГ смогла вывести из незаконного бизнеса более 200 миллионов рублей. Но деятельность клуба была пресечена. Участники группировки задержаны и осуждены по статьям о незаконной организации азартных игр и организации преступного сообщества.