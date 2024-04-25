В майские праздники челябинцы будут подрабатывать курьерами и таксистами

26 апреля 2024 в 10:11 Размер текста - 17 +

Работа курьером станет одним из популярных направлений подработки в майские праздники Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В течение майских праздников треть жителей Челябинской области из числа желающих подработать пойдет в курьеры и таксисты. Как рассказали URA.RU в пресс-службе сервиса «Зарплата.ру», о подработке в ходе опроса заявила четверть респондентов. «Из тех, кто ищет подработку на майские праздники, 20% хотят стать курьерами, 13% — таксистами. О желании подработать заявило 26% респондентов», — приводит данные исследования пресс-служба «Зарплата.ру». В списке популярных для подработки профессий также значатся администраторы (12% ответов), работники колл-центров, разнорабочие (по 8%), продавцы (5%), кассиры (4%). Некоторые челябинцы готовы наняться комплектовщиками товаров, нянями и промоутерами (по 3%). Еще 13% намерены взять внеурочную работу у своего работодателя. Дополнительный источник заработка людям необходим, чтобы подкопить деньги или из-за невысокой зарплаты на основной работе. Также среди причин называются стремление погасить кредиты и долги, желание материальной подстраховки и использование подработки в качестве хобби. Респонденты назвали суммы, на которые рассчитывают. Порядка 40% хотели бы заработать от пяти до десяти тысяч рублей. Каждый пятый запланировал получить до пяти тысяч. Около 15 тысяч хотели бы получить 29% опрошенных. На большую сумму претендует примерно каждый десятый. При этом сотрудником может порадовать тот факт, что за год зарплата на подработке выросла. Увеличение достигло двукратного размера. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В течение майских праздников треть жителей Челябинской области из числа желающих подработать пойдет в курьеры и таксисты. Как рассказали URA.RU в пресс-службе сервиса «Зарплата.ру», о подработке в ходе опроса заявила четверть респондентов. «Из тех, кто ищет подработку на майские праздники, 20% хотят стать курьерами, 13% — таксистами. О желании подработать заявило 26% респондентов», — приводит данные исследования пресс-служба «Зарплата.ру». В списке популярных для подработки профессий также значатся администраторы (12% ответов), работники колл-центров, разнорабочие (по 8%), продавцы (5%), кассиры (4%). Некоторые челябинцы готовы наняться комплектовщиками товаров, нянями и промоутерами (по 3%). Еще 13% намерены взять внеурочную работу у своего работодателя. Дополнительный источник заработка людям необходим, чтобы подкопить деньги или из-за невысокой зарплаты на основной работе. Также среди причин называются стремление погасить кредиты и долги, желание материальной подстраховки и использование подработки в качестве хобби. Респонденты назвали суммы, на которые рассчитывают. Порядка 40% хотели бы заработать от пяти до десяти тысяч рублей. Каждый пятый запланировал получить до пяти тысяч. Около 15 тысяч хотели бы получить 29% опрошенных. На большую сумму претендует примерно каждый десятый. При этом сотрудником может порадовать тот факт, что за год зарплата на подработке выросла. Увеличение достигло двукратного размера.