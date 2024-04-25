25 апреля 2024

Челябинцы показали громкую работу артиллерии на СВО. Видео

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Бойцам помогает спутниковая система Фото:
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Благодаря новой спутниковой системе наводка артиллерии на передовой стала эффективнее. Громкую работу челябинцев по объектам противника показал на видео руководитель регисполкома «Народного фронта» Денис Рыжий.

«Работа южноуральских артиллеристов в зоне СВО по противнику. Мы отправили им спутниковую систему. Как раз для выполнения вот таких боевых задач», — рассказал URA.RU Рыжий.

Ранее URA.RU сообщало о том, что челябинка с позывным «Лиса» открыла мини-сериал о поездке координатора «Народного фронта» на передовую. В ОНФ уточнили, что гуманитарные грузы направлены в Луганск, Донецк и Енакиево.

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Благодаря новой спутниковой системе наводка артиллерии на передовой стала эффективнее. Громкую работу челябинцев по объектам противника показал на видео руководитель регисполкома «Народного фронта» Денис Рыжий. «Работа южноуральских артиллеристов в зоне СВО по противнику. Мы отправили им спутниковую систему. Как раз для выполнения вот таких боевых задач», — рассказал URA.RU Рыжий. Ранее URA.RU сообщало о том, что челябинка с позывным «Лиса» открыла мини-сериал о поездке координатора «Народного фронта» на передовую. В ОНФ уточнили, что гуманитарные грузы направлены в Луганск, Донецк и Енакиево.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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