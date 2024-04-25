Челябинцы показали громкую работу артиллерии на СВО. Видео

26 апреля 2024 в 09:46 Размер текста - 17 +

Бойцам помогает спутниковая система Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Благодаря новой спутниковой системе наводка артиллерии на передовой стала эффективнее. Громкую работу челябинцев по объектам противника показал на видео руководитель регисполкома «Народного фронта» Денис Рыжий. «Работа южноуральских артиллеристов в зоне СВО по противнику. Мы отправили им спутниковую систему. Как раз для выполнения вот таких боевых задач», — рассказал URA.RU Рыжий. Ранее URA.RU сообщало о том, что челябинка с позывным «Лиса» открыла мини-сериал о поездке координатора «Народного фронта» на передовую. В ОНФ уточнили, что гуманитарные грузы направлены в Луганск, Донецк и Енакиево. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Благодаря новой спутниковой системе наводка артиллерии на передовой стала эффективнее. Громкую работу челябинцев по объектам противника показал на видео руководитель регисполкома «Народного фронта» Денис Рыжий. «Работа южноуральских артиллеристов в зоне СВО по противнику. Мы отправили им спутниковую систему. Как раз для выполнения вот таких боевых задач», — рассказал URA.RU Рыжий. Ранее URA.RU сообщало о том, что челябинка с позывным «Лиса» открыла мини-сериал о поездке координатора «Народного фронта» на передовую. В ОНФ уточнили, что гуманитарные грузы направлены в Луганск, Донецк и Енакиево.