Благодаря новой спутниковой системе наводка артиллерии на передовой стала эффективнее. Громкую работу челябинцев по объектам противника показал на видео руководитель регисполкома «Народного фронта» Денис Рыжий.
«Работа южноуральских артиллеристов в зоне СВО по противнику. Мы отправили им спутниковую систему. Как раз для выполнения вот таких боевых задач», — рассказал URA.RU Рыжий.
Ранее URA.RU сообщало о том, что челябинка с позывным «Лиса» открыла мини-сериал о поездке координатора «Народного фронта» на передовую. В ОНФ уточнили, что гуманитарные грузы направлены в Луганск, Донецк и Енакиево.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!