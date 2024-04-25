Три челябинских актера снялись в продолжении сериала «Универ»

Три актера из Челябинска снялись в продолжении сериала «Универ». Главную роль сыграл Стас Ярушин, также в ситкоме приняли участие челябинцы Максим Мальцев и Ксения Абдрафигина. Премьера запланирована на 13 мая.
«В мае на телеканале ТНТ стартует продолжение ситкома „Универ“, в котором приняли участие три актера из Челябинска. Среди них Станислав Ярушин, сыгравший Антона, а также Максим Мальцев и Ксения Абдрафигина — у них герои второго плана. Актеры приоткрыли завесу закадровой жизни, а также рассказали, что ждет зрителей в новом сезоне „Универ. 13 лет спустя“», — сообщает издание «Вечерка»
Челябинская актриса Ксения Абдрафигина, которая сыграла подругу Кащея в сериале «Слово пацана», поделилась впечатлениями от съемок в сериале «Универ. 13 лет спустя». Она отметила, что быстро нашла общий язык с Ярушиным, а сам проект у нее вызывает позитивные воспоминания.
В новом сезоне анонсируется появление 15-летней дочери Антона Мартынова, героя Стаса Ярушина. Также в сюжет вернется Кузя, который создал «пельменную империю» и стал бизнесменом.
Ранее шоумен Стас Ярушин уже упоминал о своем участие в проекте «Универ. 13 лет спустя». Актер рассказал, что авторам сериала удалось совместить ситком с полнометражным фильмом.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!