Три челябинских актера снялись в продолжении сериала «Универ»

Премьера ситкома «Универ. 13 лет спустя» запланирована на 13 мая. Фото: Размик Закарян © URA.RU

Три актера из Челябинска снялись в продолжении сериала «Универ». Главную роль сыграл Стас Ярушин, также в ситкоме приняли участие челябинцы Максим Мальцев и Ксения Абдрафигина. Премьера запланирована на 13 мая.

«В мае на телеканале ТНТ стартует продолжение ситкома „Универ“, в котором приняли участие три актера из Челябинска. Среди них Станислав Ярушин, сыгравший Антона, а также Максим Мальцев и Ксения Абдрафигина — у них герои второго плана. Актеры приоткрыли завесу закадровой жизни, а также рассказали, что ждет зрителей в новом сезоне „Универ. 13 лет спустя“», — сообщает издание «Вечерка»

Челябинская актриса Ксения Абдрафигина, которая сыграла подругу Кащея в сериале «Слово пацана», поделилась впечатлениями от съемок в сериале «Универ. 13 лет спустя». Она отметила, что быстро нашла общий язык с Ярушиным, а сам проект у нее вызывает позитивные воспоминания.

В новом сезоне анонсируется появление 15-летней дочери Антона Мартынова, героя Стаса Ярушина. Также в сюжет вернется Кузя, который создал «пельменную империю» и стал бизнесменом.

Ранее шоумен Стас Ярушин уже упоминал о своем участие в проекте «Универ. 13 лет спустя». Актер рассказал, что авторам сериала удалось совместить ситком с полнометражным фильмом.