Челябинским приютам не хватает денег на корма для животных

26 апреля 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

Приютам для животных не хватает денег на корма, заявили волонтеры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Приютам Челябинска не хватает денег на корма для животных после роста цен на продукт. Об этом URA.RU сообщили организаторы и волонтеры местных приютов, отметив, что многие перешли на использование отечественных кормов. «У местного производителя покупаем корм. Стоимость повысилась: в настоящее время пачка обходится в 2,1 тысячи рублей за 15 килограммов. В 2024 году цена поднялась. В декабре 2023 года тот же пакет стоил 1,9 тысячи рублей. Ожидаем очередного подорожания», — рассказала URA.RU организатор приюта «Пушистая семья» Дарья Соколова. В учреждении содержится 45 — 50 собак. Дело семейное: собеседница URA.RU развивает его вместе с супругом. Средствами помогают неравнодушные граждане. Владелица приюта «Четыре лапки» в Челябинске Наталья Логовикова отметила, что таких стало меньше. «Зимой на кашах выезжаем, но летом они быстро портятся, поэтому переходим на сухой корм. В день требуется по 16 килограммов, это обходится примерно в две — 2,2 тысячи рублей. Хотя проблемы не только с ценой на питание. В нашем приюте содержатся больные и старые животные. Постоянно обращаемся с ними в клиники, за это надо платить. Собак необходимо обрабатывать, бороться с клещами на участке. Пристраивать питомцев также стало сложнее», — посетовала Наталья Логовикова. Зооволонтер Марина Долгулева помогает животным на протяжении двух лет. В феврале отказалась от закупки импортных кормов, тем самым снизив затраты на питание. Расходы сократились примерно в полтора раза, но все равно остались высокими. Активист присматривает за 50 кошками, которые ежемесячно съедают около 60 килограммов корма. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Приютам Челябинска не хватает денег на корма для животных после роста цен на продукт. Об этом URA.RU сообщили организаторы и волонтеры местных приютов, отметив, что многие перешли на использование отечественных кормов. «У местного производителя покупаем корм. Стоимость повысилась: в настоящее время пачка обходится в 2,1 тысячи рублей за 15 килограммов. В 2024 году цена поднялась. В декабре 2023 года тот же пакет стоил 1,9 тысячи рублей. Ожидаем очередного подорожания», — рассказала URA.RU организатор приюта «Пушистая семья» Дарья Соколова. В учреждении содержится 45 — 50 собак. Дело семейное: собеседница URA.RU развивает его вместе с супругом. Средствами помогают неравнодушные граждане. Владелица приюта «Четыре лапки» в Челябинске Наталья Логовикова отметила, что таких стало меньше. «Зимой на кашах выезжаем, но летом они быстро портятся, поэтому переходим на сухой корм. В день требуется по 16 килограммов, это обходится примерно в две — 2,2 тысячи рублей. Хотя проблемы не только с ценой на питание. В нашем приюте содержатся больные и старые животные. Постоянно обращаемся с ними в клиники, за это надо платить. Собак необходимо обрабатывать, бороться с клещами на участке. Пристраивать питомцев также стало сложнее», — посетовала Наталья Логовикова. Зооволонтер Марина Долгулева помогает животным на протяжении двух лет. В феврале отказалась от закупки импортных кормов, тем самым снизив затраты на питание. Расходы сократились примерно в полтора раза, но все равно остались высокими. Активист присматривает за 50 кошками, которые ежемесячно съедают около 60 килограммов корма.