В Челябинске состоится открытие Кубка России по спортивному бриджу

26 апреля 2024 в 14:25 Размер текста - 17 +

Соревнования по карточной игре бридж пройдут 27 апреля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске 27 апреля состоится открытие 32 Кубка России по спортивной карточной игре бридж. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области. «27 апреля состоится открытие 32 Кубка России по спортивному бриджу. Интеллектуальная игра бридж стоит в одном ряду с шахматами и шашками». — сообщили в пресс-службе. В открытии соревнований примет участие вице-губернатор Челябинской области Иван Куцевляк. Мероприятие пройдет в «Гранд Отеле Видгоф». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске 27 апреля состоится открытие 32 Кубка России по спортивной карточной игре бридж. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области. «27 апреля состоится открытие 32 Кубка России по спортивному бриджу. Интеллектуальная игра бридж стоит в одном ряду с шахматами и шашками». — сообщили в пресс-службе. В открытии соревнований примет участие вице-губернатор Челябинской области Иван Куцевляк. Мероприятие пройдет в «Гранд Отеле Видгоф».