В Челябинске состоится открытие Кубка России по спортивному бриджу

Соревнования по карточной игре бридж пройдут 27 апреля
В Челябинске 27 апреля состоится открытие 32 Кубка России по спортивной карточной игре бридж. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.
«27 апреля состоится открытие 32 Кубка России по спортивному бриджу. Интеллектуальная игра бридж стоит в одном ряду с шахматами и шашками». — сообщили в пресс-службе.
В открытии соревнований примет участие вице-губернатор Челябинской области Иван Куцевляк. Мероприятие пройдет в «Гранд Отеле Видгоф».
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