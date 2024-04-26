В Челябинске состоится открытие Кубка России по спортивному бриджу

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Соревнования по карточной игре бридж пройдут 27 апреля Фото:

В Челябинске 27 апреля состоится открытие 32 Кубка России по спортивной карточной игре бридж. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

«27 апреля состоится открытие 32 Кубка России по спортивному бриджу. Интеллектуальная игра бридж стоит в одном ряду с шахматами и шашками». — сообщили в пресс-службе.

В открытии соревнований примет участие вице-губернатор Челябинской области Иван Куцевляк. Мероприятие пройдет в «Гранд Отеле Видгоф».

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В Челябинске 27 апреля состоится открытие 32 Кубка России по спортивной карточной игре бридж. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области. «27 апреля состоится открытие 32 Кубка России по спортивному бриджу. Интеллектуальная игра бридж стоит в одном ряду с шахматами и шашками». — сообщили в пресс-службе. В открытии соревнований примет участие вице-губернатор Челябинской области Иван Куцевляк. Мероприятие пройдет в «Гранд Отеле Видгоф».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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