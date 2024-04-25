В Челябинскую область не пустили пять тонн семян подсолнечника

В Челябинскую область запретили ввоз партии турецких семян подсолнечника весом почти в пять тонн. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе уральского россельхознадзора.
«25 апреля запрещен ввоз двух партий весом 4,7 тонны семян подсолнечника турецкого происхождения. Груз был остановлен вблизи пропускного пункта „Бугристое“ совместно с пограничным управлением ФСБ и Челябинской таможней», — сообщили URA.RU в ведомстве.
Семена перевозили через Челябинскую область в Оренбург. Груз вернули на территорию Казахстана из-за отсутствия разрешения на ввоз партии. За апрель на челябинской границе остановили ввоз 55 тонн различных семян.
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