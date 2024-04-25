25 апреля 2024

В Челябинскую область не пустили пять тонн семян подсолнечника

© Служба новостей «URA.RU»
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Второй день работы Всероссийского дня поля - 2021. Свердловская область, Кадниково, подсолнух
У перевозчика не оказалось одобрения на ввоз импортных семян в Россию Фото:

В Челябинскую область запретили ввоз партии турецких семян подсолнечника весом почти в пять тонн. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе уральского россельхознадзора.

«25 апреля запрещен ввоз двух партий весом 4,7 тонны семян подсолнечника турецкого происхождения. Груз был остановлен вблизи пропускного пункта „Бугристое“ совместно с пограничным управлением ФСБ и Челябинской таможней», — сообщили URA.RU в ведомстве.

Семена перевозили через Челябинскую область в Оренбург. Груз вернули на территорию Казахстана из-за отсутствия разрешения на ввоз партии. За апрель на челябинской границе остановили ввоз 55 тонн различных семян.

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В Челябинскую область запретили ввоз партии турецких семян подсолнечника весом почти в пять тонн. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе уральского россельхознадзора. «25 апреля запрещен ввоз двух партий весом 4,7 тонны семян подсолнечника турецкого происхождения. Груз был остановлен вблизи пропускного пункта „Бугристое“ совместно с пограничным управлением ФСБ и Челябинской таможней», — сообщили URA.RU в ведомстве. Семена перевозили через Челябинскую область в Оренбург. Груз вернули на территорию Казахстана из-за отсутствия разрешения на ввоз партии. За апрель на челябинской границе остановили ввоз 55 тонн различных семян.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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