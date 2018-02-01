00:21 01 февраля 2018 0

Блокировка счета мэрии — дело рук двух собственников Фото: Анна Майорова © URA.RU

Банковский счет департамента финансов администрации Екатеринбурга заблокирован по инициативе жителей двух частных домов по улице Памирской. Об этом заявил корреспонденту «URA.RU» представитель осваивающий данную территорию строительной компании «ЭФЕС».

По словам, представителя компании, в 2014 году администрация Екатеринбурга, имея на руках необходимые судебные решения, проводила изъятие земельных участков для муниципальных нужд в районе улиц Сахалинская, Владивостокская и Памирская. Здесь планировалось разместить инженерные сети, которые в дальнейшем должны были обслуживать новый ЖК Уральский. По договору, заключенному между ООО «УК ЭФЕС» с администрацией Екатеринбурга, выплату компенсации за изымаемое имущество обязан осуществлять застройщик жилого комплекса.

В 2017 году для муниципальных нужд было изъято 11 земельных участков и находящихся на них жилых домов. После вступления в силу необходимых судебных решений 6 собственников получили компенсацию от ООО «УК ЭФЕС» за свою недвижимость. По трем участкам решения еще не вступили в законную силу.

«И только собственники двух домов на Памирской считают, что им деньги должна заплатить еще и администрация города Екатеринбурга. Получив компенсацию выкупной цены от ООО „УК ЭФЕС“ по договору о развитии застроенной территории и соглашению о порядке оплаты за изымаемое имущество собственники этих домов получили исполнительные листы и предъявили их к повторной оплате в Департамент финансов города, рассчитывая получить деньги и от застройщика, и от Администрации», — пояснил представитель компании.

«Стоит заметить, что недовольные собственники продолжают владеть имуществом (и землей и домом), которые по решению суда должны быть изъяты, с регистрационного учета указанные лица не снимались. Провоцирует соседей на двойную компенсацию собственник еще не изъятой недвижимости, кстати, оцененной судом в сумме значительно превышающей стоимость близлежащих домов», — подчеркнул представитель компании.

Он отметил, что собственников вводят в заблуждение, что им придется платить налог в размере 13% с суммы полученной компенсации: «Это противоречит налоговому кодексу и разъяснениям налоговой службы».

Как ранее сообщало «URA.RU», в связи с блокировкой счета затруднен прием и отправка денежных средств некоторым контрагентам мэрии.