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05 февраля 2018
Главные новости Свердловской области
12:30  05 февраля 2018 1

На Урале участник процесса пытался пронести пистолет в зал суда

Съемка фильма про маньяка. Челябинск, пистолет, оружие
В суды Свердловской области регулярно пытаются пройти вооруженные людиФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Екатеринбурге судебные приставы задержали 35-летнего мужчину, который пытался пронести пистолет в здание арбитражного суда. Нарушителя передали полицейским.

Пистолет в сумке посетителя обнаружили при помощи рентгеновизора. «Мужчина шел на судебное заседание, он является одной из сторон процесса. По словам гражданина, он забыл разрешение на ношение оружия в машине. Посетитель был задержан судебным приставом и передан подоспевшим сотрудникам полиции», — рассказали «URA.RU» в пресс-службе УФССП по Свердловской области.

Позже выяснилось, что разрешение на оружие гражданин не забыл, а просто не имеет. Он пытался пронести в суд заряженный травматический пистолет.

«У мужчины закончилась лицензия. У него изъяли пистолет, материалы направлены в Росгвардию», — сообщил «URA.RU» сотрудник пресс-группы УМВД России по Екатеринбургу Евгений Крюков.

По данным УФССП, в суды Свердловской области в 2017 году 348 раз пытались пронести огнестрельное оружие, 719 — газовое и травматическое, 1153 раза — холодное.

Александр Лукманов
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