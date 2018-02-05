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Главные новости Челябинской области
18:28  05 февраля 2018 0

Суд решил, что челябинский экс-сенатор останется в СИЗО с опухолью мозга

Последнее слово в суде экс-сенатора Константина Цыбко. Озерск, цыбко константин
Несмотря на тяжелый диагноз, Константин Цыбко останется в СИЗОФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Уголовное дело челябинского сенатора Константина Цыбко
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В Челябинском областном суде 5 февраля озвучили результаты медицинского освидетельствования экс-сенатора Константина Цыбко, у которого врачи ранее диагностировали опухоль мозга. Согласно вердикту медиков ГУФСИН по региону, у Цыбко нет заболевания, не позволяющего ему находиться под стражей, передает корреспондент «URA.RU».

Опухоль мозга у Константина Цыбко диагностировал завотделением нейрохирургии дорожной больницы Игорь Сорвилов. За два года опухоль выросла в два раза. Врач указал, что это может привести к тяжким последствиям, включая инсульт. Сторона гособвинения выступала против того, чтобы суд приобщил к делу медицинское заключение. Теперь медики ГУФСИН вынесли свое решение, что серьезных заболеваний у экс-сенатора нет.

«Опухоль мозга не опровергают, — пояснил „URA.RU“ адвокат Степан Гузев. — Но так как характер опухоли, по их мнению, неясен, то она не попадает под заболевание, которое бы препятствовало содержанию под стражей». Защита потребовала вызвать в суд специалиста, перепроверявшего диагноз, а также настаивала на проведении судебно-медицинской экспертизы. В удовлетворении этих ходатайств суд отказал.

На сегодняшнем суде адвокаты заявили отвод гособвинителю, допустившему оскорбления в адрес Константина Цыбко. Но и в этом ходатайстве суд отказал. Заседание по делу экс-сенатора продолжится 6 февраля.

Напомним, 3 августа 2017 года Озерский городской суд признал Константина Цыбко виновным в получении взяток, при этом половину эпизодов назвал недоказанными. Экс-сенатора приговорили к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в 70 млн рублей. Сам он утверждает, что его оговорили. 25 октября 2017 года в Челябинском областном суде началось рассмотрение апелляции на приговор Цыбко.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.RU»
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