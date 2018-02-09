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09 февраля 2018
08 февраля 2018
Главные новости Свердловской области
15:41  09 февраля 2018 6

Сторонники сноса телебашни разместили в Сети ролик «Башня смерти». ВИДЕО

Клипарт, разное. Екатеринбург, долгострой, телебашня, недостроенная телевышка, жк артек
Защитников башни запугивают съемками погибшихФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Снос телебашни в Екатеринбурге
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Те, кто продвигает в массы идею необходимости сноса недостроенной телебашни центре Екатеринбурга, продолжают оказывать психологическое давление на защитников объекта. В Сети появился четырехминутный ролик под названием «Башня смерти», посвященный несчастным случаям, когда погибали, сорвавшись вниз, покорители символа города. Ролик изобилует окровавленными трупами, и его не рекомендуется смотреть детям и людям со слабой психикой.

Поскольку сносом башни занимается УГМК, все подозревают в авторстве этого фильма компанию. Однако в пресс-службе от ролика категорически открещиваются. «Я не понимаю, почему все обращаются из-за этого ролика в пресс-службу УГМК. Мы не имеем к нему никакого отношения», — сообщила «URA.RU» Нина Пелевина, сотрудница пресс-службы УГМК.

Ранее «URA.RU» сообщало, что на защитников телебашни устроили психическую атаку. На почту, в аккаунты соцсетей тех, кто высказывался против сноса башни, с фейковых адресов присылали фотографии трупов — людей, погибших на недостроенном объекте.

Александр Лукманов
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