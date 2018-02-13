В Москве уволили учителя, который запрещал детям выходить в туалет

16:36 13 февраля 2018 4

Учительница раздала детям памятки с придуманными правилами Фото: depositphotos.com © URA.RU

В Москве уволили учительницу лицея №1795. Она запрещала детям выходить в туалет во время уроков без письменного согласия родителей на это и справки от врача о том, что ребенок не может высидеть 45 минут без похода в уборную по медицинским показаниям. Новые правила распространялись в виде памятки.

«Она взяла на себя полномочия, которыми не обладает», — приводят «Дни.ру» слова директора учебного заведения Валентины Сетежевой. Она добавила, что детям уже назначили нового классного руководителя. Сетежева, по информации RT, лично извинилась перед родителями учеников, которые получили «неправомерную памятку».

Как ранее писало «URA.RU», директор лицея пообещала разобраться в ситуации и назвала действия учительницы неправомерными. Напомним, новые правила педагог ввела 9 февраля. Тогда, чтобы выяснить, на все ли учебные заведения Москвы распространяется нововведение или только на конкретный лицей, в департамент образования правительства Москвы был отправлен запрос.

В январе 2018 года произошел другой инцидент в московской школе. Учительница чуть не довела школьника до самоубийства, унижая и запугивая его. По информации «Федерального агентства новостей», мальчик пожаловался своим родителям, что из-за нее больше не хочет жить. Руководство школы уволило педагога, а силовики завели на нее уголовное дело.