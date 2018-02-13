{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Всех вице-губернаторов Урала вызвали в Москву. Спросят: почему Екатеринбург «сливает» важный проект 18 марта
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,77
Динамика за 2 недели
Евро 71,17
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
13 февраля 2018
16:36  13 февраля 2018 4

В Москве уволили учителя, который запрещал детям выходить в туалет

Стриптиз, кулак, пол-дэнс, церемония оскар, дети со спины, дети за партами, дети на уроке
Учительница раздала детям памятки с придуманными правиламиФото: depositphotos.com © URA.RU

В Москве уволили учительницу лицея №1795. Она запрещала детям выходить в туалет во время уроков без письменного согласия родителей на это и справки от врача о том, что ребенок не может высидеть 45 минут без похода в уборную по медицинским показаниям. Новые правила распространялись в виде памятки.

«Она взяла на себя полномочия, которыми не обладает», — приводят «Дни.ру» слова директора учебного заведения Валентины Сетежевой. Она добавила, что детям уже назначили нового классного руководителя. Сетежева, по информации RT, лично извинилась перед родителями учеников, которые получили «неправомерную памятку».

Как ранее писало «URA.RU», директор лицея пообещала разобраться в ситуации и назвала действия учительницы неправомерными. Напомним, новые правила педагог ввела 9 февраля. Тогда, чтобы выяснить, на все ли учебные заведения Москвы распространяется нововведение или только на конкретный лицей, в департамент образования правительства Москвы был отправлен запрос.

В январе 2018 года произошел другой инцидент в московской школе. Учительница чуть не довела школьника до самоубийства, унижая и запугивая его. По информации «Федерального агентства новостей», мальчик пожаловался своим родителям, что из-за нее больше не хочет жить. Руководство школы уволило педагога, а силовики завели на нее уголовное дело.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров