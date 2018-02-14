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Главные новости Югры
19:23  14 февраля 2018 0

Житель ХМАО «на всякий случай» собирал с 90-х частный арсенал. ФОТО

Геи, ЛГБТ, больница, капельница, операционная, маг, волшебник, автомат, терроризм, военные действия
Среди изъятого — автоматФото: depositphotos.com © URA.RU

Целый набор боеприпасов, оружия и запасных частей к нему изъяли полицейские в одной из квартир Нижневартовска. Задержанный 48-летний владелец арсенала объяснил, что создал его «на всякий случай», сообщили «URA.RU» в УМВД по ХМАО-Югре.

В общей сложности, мужчина хранил 36 боевых 9-мм патронов «Люгер», 61 травматический и 8 газовых патронов, а также 70 патронов от мелкокалиберного оружия калибром 5,6 мм. Также у него были изъяты пистолет «Вальтер», автомат АКС-74 с заглушенным стволом и большое количество комплектующих для пистолетов и ружей. По словам хозяина, все это он — «на всякий случай» — собирал еще 1990-х годов. Никаких разрешений либо лицензий на хранение оружия и боеприпасов у мужчины не было.

В результате «оружейный барон» оказался фигурантом уголовного дела по ч.1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов). Ему грозит лишение свободы на срок до четырех лет.

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Фото: пресс-служба УМВД по ХМАО-Югре

Любители оружия в УрФО регулярно попадают поле зрения правоохранительных органов. Так, небольшая «оружейная фабрика» на дому обошлась жителю Челябинска в 200 тыс. рублей штрафа и условный срок. Приговор по этому делу прозвучал год назад. А в 2016 году ФСБ вскрыла на Южном Урале целую сеть по производству и продаже оружия с филиалами в различных городах зоны.

Владимир Васин
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