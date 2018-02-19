После скандала с VIP-камерами в «Матросской тишине» уволили начальника

21:36 19 февраля 2018 3

Руководство СИЗО уличили в злоупотреблении полномочиями Фото: Анна Майорова © URA.RU

Начальник СИЗО «Матросская тишина» сменился из-за скандала с VIP-камерами, которые обнаружили правозащитники. Об этом сообщает РИА «Новости».

Новым руководителем СИЗО-1 стал подполковник Сергей Поздеев. «Мы надеемся, что он сможет сформировать рабочий коллектив, потому что там есть определенные проблемы с кадрами, очень много должностей руководящего состава вакантно на данный момент», — объяснил изданию начальник столичного управления ФСИН России Сергей Мороз.

Как ранее писало «URA.RU», в одном из корпусов «Матросской тишины» были обнаружены камеры с элементами роскоши. Общественница Ева Меркачева рассказывала про просторные комнаты с огромными телевизорами, набитыми деликатесами холодильниками и стильными подвесными унитазами. Содержание здесь обходились арестанту в один миллион рублей. В то же время другие подследственные сидели в переполненных камерах в антисанитарных условиях.

Из-за скандала также уволили заместителя начальника СИЗО по оперативной работе. Еще трех сотрудников строго наказали в дисциплинарном порядке. Прокуратура заявила о намерении возбудить уголовное дело в отношении руководства учреждения за злоупотребление полномочиями.