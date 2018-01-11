Кто и для кого создает VIP-камеры в российских тюрьмах

17:17 11 января 2018 1

В «Матросской тишине» разразился скандал вокруг спецкамер для vip-арестантов Фото: Анна Майорова © URA.RU

Особые камеры для вип-арестантов существуют сегодня в следственных изоляторах по всей стране. По заявлению опрошенных «URA.RU» экспертов, речь идет о массовой практике. При этом условия содержания в большинстве российских СИЗО стремительно ухудшаются.

В четверг, 11 января, стало известно, что заместитель начальника столичного следственного изолятора «Матросская тишина» уволен после проверки информации о специальных камерах для привилегированных арестантов. Как сообщили в пресс-службе Федеральной службы исполнения наказаний, материалы по выявленным нарушениям переданы в следственные органы.

Большинство подследственных могут только мечтать о комфортных условиях Фото: Анна Майорова © URA.RU

Масштабная проверка условий содержания подследственных и обвиняемых, содержащихся в СИЗО-1 УФСИН по Москве, была назначена по поручению директора ФСИН в декабре прошлого года после публикаций в СМИ о том, что в изоляторе оборудованы специальные камеры с элементами роскоши для представительных заключенных.

Зампред Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева рассказала «URA.RU», что она и ее коллеги достоверно узнали о существовании вип-камер в минувшем декабре: «Ранее мы слышали о них от адвокатов, а в прошлом месяце увидели все своими глазами. Когда мы предали эту информацию огласке, сразу же начались проверки». По словам Меркачевой,

камеры для особых арестантов мало чем отличаются от номеров в хороших зарубежных отелях. Там можно обнаружить жидкокристаллические телевизоры размером во всю стену, подвесные унитазы.

В камере есть холодильник, душевая кабина, свежие полотенца. В то же время, утверждает правозащитница, в СИЗО-1 большая часть подследственных пребывают в ужасных условиях.

Автор книги «Замурованные» Иван Миронов, который до оправдания провел в «Матросской тишине» почти два года по обвинению в покушении на Анатолия Чубайса, рассказал «URA.RU», что речь идет о 20 камерах, расположенных на пятом этаже второго корпуса «Матросской тишины». «Десять камер там уже полностью отремонтированы, еще десять — процентов на 70. На самом деле я не вижу ничего плохого в том, что в изоляторах создаются условия, в которых люди, к слову, еще даже не признанные судом преступниками, могут относительно нормально существовать», — пояснил Миронов. По его словам, в этих камерах заменены сантехника и проводка, установлены пластиковые окна, вкручены энергосберегающие лампы. Также в корпусе отремонтированы коридоры, спортзал и постирочные. «Я не понимаю, кто и для чего сегодня инициировал эту травлю. Почему-то никого не смущают переполненные камеры, в которых влажность составляет 100 процентов и просто нечем дышать. Однако, когда речь идет о нормальных пластиковых окнах и телевизорах, то все начинают кричать — коррупция!» — заявил Миронов.

Он полагает, что отныне администрации изоляторов и колоний будут бояться принимать любую гуманитарную помощь:

«По этой логике им гораздо выгоднее, чтобы люди сидели в гулаговских условиях».

Председатель коллегии адвокатов «Домбровицкий и партнеры» Петр Домбровицкий в беседе с «URA.RU» подтвердил существование подобных камер: «На самом деле вип-камеры есть практически в любом крупном изоляторе страны. Например, таковые я встречал в Мурманске. Они существуют за счет богатых сидельцев — криминальных авторитетов, крупных бизнесменов, политиков. Люди хотят чувствовать себя комфортно и не жалеют на это денег. Все же понимают, что у ФСИН ресурсов на создание таких камер нет». Адвокат рассказал, что знает случаи, когда сотрудники администрации изоляторов даже отпускали подследственных в рестораны.

Адвокаты утверждают: вип-камеры существуют в изоляторах по всей стране Фото: Анна Майорова © URA.RU

По мнению собеседника агентства, с большой долей вероятности можно предположить, что деньги на оснащение камер для привилегированных арестантов передавались непосредственно руководству администрации изоляторов. «Очень сомневаюсь, что деньги переводились на расчетный счет СИЗО, скорее всего, их привозили в чемоданах. Думаю, что не забывали и соответствующим образом благодарить руководителей изоляторов. Можно предположить, что речь идет об очень большой коррупции», — сказал адвокат. Домбровицкий придерживается мнения, что условия содержания должны быть одинаковыми для всех последственных.

Этот скандал может стать поводом для кардинального изменения ситуации в изоляторах, заявил «URA.RU» полковник милиции в отставке, адвокат Евгений Черноусов.

«Российские изоляторы сегодня в большинстве своем находятся в плачевном состоянии. Например, мне довелось побывать в одном из СИЗО в Самаре — там до сих пор деревянные полы», — рассказал собеседник агентства. По его словам, только в столице есть пара новых СИЗО: «По сути, это такие потемкинские деревни, куда регулярно водят экскурсии — дескать, посмотрите, как у нас все хорошо».

В то же время Черноусов признал, что «особые» камеры существовали и в исправительных учреждениях СССР: «Такие факты выявлялись в ходе внезапных проверок сотрудниками центрального аппарата. Возбуждались уголовные дела, все такие случаи доводились до конца. Одним увольнением виновные не отделывались».