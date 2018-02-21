19:58 21 февраля 2018 0

Студенты выстроились в надпись «ПроРФ» Фото пресс-службы правительства ЯНАО

Руководитель Федерального агентства по национальностям Игорь Баринов отменил свой визит в Салехард, где должен был провести свою патриотическую эстафету «ПроРФ: Про Россию! Про тебя!». Но акция состоялась и без его участия.

В пресс-службе ямальского правительства пояснили, что у Баринова произошли какие-то изменения в расписании, и он не прилетел на Ямал, как планировал. Однако акция состоялась и без участия федерального чиновника. Несколько десятков студентов выстроились на площади в огромную надпись «ПроРФ», раскрашенную в российский триколор, хором исполнили гимн России и передали эстафету дальше — в Республику Крым. В Салехарде в этот момент температура воздуха с учетом ветра составила около 40 градусов мороза.

В рамках акции состоялось и открытие фотовыставки «ПроГерои». В экспозицию вошли портреты россиян, получивших звание «Герой России» посмертно, за проявленное мужество и героизм. Среди них оказался и портрет ямальского журналиста Игоря Корнелюка. Он погиб под минометным обстрелом во время съемки репортажа о боевых действиях на Украине.

После открытия фотовыставки состоялась встреча ямальских студентов и молодежи с приглашенными ветеранами, участниками боевых действий в Афганистане и Чечне. Разговор был о патриотическом воспитании и дружбе народов, умении разным культурам уживаться на одной территории. Ямал в этом плане показателен, поскольку большая часть населения региона — люди, приехавшие со всех уголков страны и ближнего зарубежья.

Мероприятие в городе никак не анонсировалось. На встречу прибыло более сотни студентов Ямальского многопрофильного колледжа. Ребята поделились, что акция хоть и носила обязательный характер, но все же была интересной.