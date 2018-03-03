Пермская звезда Instagram Галинка Миргаева снялась в клипе латвийского певца Маркуса Рива. Модель сыграла главную героиню любовной истории.
«Если честно, я так переживала и ждала конечного результата, который меня очень порадовал. До сих пор не могу поверить, что мне посчастливилось выиграть 200.000 долларов на шоппинг в Женеве и съемки в клипе», — рассказала Миргаева поклонникам. Съемки клипа проходили в Швейцарии и Франции.
Как писало «URA.RU», ранее Галинка Миргаева, которую из-за яркой внешности часто сравнивают с голливудской актрисой, стала победительницей пятого конкурса красоты Miss Dukascopy 2017, проходившего в Женеве. Пермячке вручили корону и сертификат на шоппинг на сумму более 200 тысяч долларов.