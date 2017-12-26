Галинка Миргаева знает, чем привлечь внимание поклонников
Пермская модель Галинка Миргаева, которую часто сравнивают с Анджелиной Джоли, поздравила всех с католическим Рождеством. Для фото в Instagram красотка выбрала красное платье с глубоким декольте.
Пост пермской модели, где она шлет своим подписчикам воздушный поцелуй, содержит поздравительную надпись: «Merry Christmas my dears». Он набрал уже 35 тысяч «лайков».
Недавно Галинка Миргаева стала победительницей пятого конкурса красоты Miss Dukascopy 2017, проходившего в Женеве. Пермячке вручили корону и сертификат на шоппинг на сумму более 200 тысяч долларов.