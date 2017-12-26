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22 декабря 2017
12:57  26 декабря 2017 0

Пермская «Анджелина Джоли» поздравила всех с Рождеством, продемонстрировав пышную грудь. ФОТО

Галинка Миргаева знает, чем привлечь внимание поклонниковФото: Галинка Миргаева, Instagram

Пермская модель Галинка Миргаева, которую часто сравнивают с Анджелиной Джоли, поздравила всех с католическим Рождеством. Для фото в Instagram красотка выбрала красное платье с глубоким декольте.

Пост пермской модели, где она шлет своим подписчикам воздушный поцелуй, содержит поздравительную надпись: «Merry Christmas my dears». Он набрал уже 35 тысяч «лайков».

Недавно Галинка Миргаева стала победительницей пятого конкурса красоты Miss Dukascopy 2017, проходившего в Женеве. Пермячке вручили корону и сертификат на шоппинг на сумму более 200 тысяч долларов.

Нина Калинина
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