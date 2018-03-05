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05 марта 2018
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Главные новости Челябинской области
21:58  05 марта 2018 0

Родители пожаловались на челябинского воспитателя, который запирает детей в темной комнате и дает им клички

Визит губернатора ХМАО Натальи Комаровой в Сургутский район. Сургут, детский сад, кровати, спальня
Руководство детского сада провело проверку и не обнаружило нарушенийФото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Ленинском районе Челябинска местные жители пожаловались в прокуратуру на воспитательницу одного из детских садов. По их словам, педагог обзывает детей и закрывает их в темной комнате, если они провинились. Об этом родители узнали из рассказов своих детей.

Возмущенные мамы и папы утверждают, что воспитанникам дают разные обидные клички: «говняси», «Бабы Ежки», «недоделанные секретарши». «Невролог мне сказал, что после такого воспитателя ребенка надо к психиатру водить. Ребенка рвало в кашу, и она кормила потом ребенка этой кашей», — цитирует одну из родительниц 31tv.ru. После служебной проверки руководство учреждения решило, что дети все выдумали. «С детьми мы не общались, потому что дети — это народ-фантазеры», — заявила заведующая детского сада. Теперь воспитательница, которую на время проверки отстранили от работы, вернулась в группу. Она отрицает все обвинения.

Помимо отношения к детям, родители недовольны денежными поборами. По их словам, руководство никогда не предоставляет отчеты с чеками и накладными. Всего недовольных мам и пап — 11 человек, остальных ситуация в детской группе устраивает. «Почему наши дети, которым хорошо с этим воспитателем, вообще в этой группе, должны страдать от тех, кому что-то не нравится?» — возмутилась другая мама воспитанника. Некоторые родители оправдывают строгую дисциплину педагога трудным поведением своих детей, которых непросто угомонить.

Ранее «URA.RU» сообщало, что грубый воспитатель детского сада в Нижнем Тагиле резко дернула воспитанницу за руку, чтобы развернуть ее. В результате у ребенка диагностировали «ушиб сустава».

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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