В Ленинском районе Челябинска местные жители пожаловались в прокуратуру на воспитательницу одного из детских садов. По их словам, педагог обзывает детей и закрывает их в темной комнате, если они провинились. Об этом родители узнали из рассказов своих детей.
Возмущенные мамы и папы утверждают, что воспитанникам дают разные обидные клички: «говняси», «Бабы Ежки», «недоделанные секретарши». «Невролог мне сказал, что после такого воспитателя ребенка надо к психиатру водить. Ребенка рвало в кашу, и она кормила потом ребенка этой кашей», — цитирует одну из родительниц 31tv.ru. После служебной проверки руководство учреждения решило, что дети все выдумали. «С детьми мы не общались, потому что дети — это народ-фантазеры», — заявила заведующая детского сада. Теперь воспитательница, которую на время проверки отстранили от работы, вернулась в группу. Она отрицает все обвинения.
Помимо отношения к детям, родители недовольны денежными поборами. По их словам, руководство никогда не предоставляет отчеты с чеками и накладными. Всего недовольных мам и пап — 11 человек, остальных ситуация в детской группе устраивает. «Почему наши дети, которым хорошо с этим воспитателем, вообще в этой группе, должны страдать от тех, кому что-то не нравится?» — возмутилась другая мама воспитанника. Некоторые родители оправдывают строгую дисциплину педагога трудным поведением своих детей, которых непросто угомонить.
Ранее «URA.RU» сообщало, что грубый воспитатель детского сада в Нижнем Тагиле резко дернула воспитанницу за руку, чтобы развернуть ее. В результате у ребенка диагностировали «ушиб сустава».