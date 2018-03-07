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07 марта 2018
06 марта 2018
05 марта 2018
17:17  07 марта 2018 1

В частном детском саду на Ямале прошли обыски

Предприниматель снова подал иск к администрации НоябрьскаФото: страница частного детского сада «Умка» в соцсети ВК

В частном детском саду «Умка» в Ноябрьске сотрудники ОБЭП совместно со следователями ОМВД провели обыски. Следователи выявили факт хищения денежных средств, принадлежащих образовательному учреждению. По информации агентства, силовики возбудили уголовное дело в отношении одного из сотрудников частного детского сада по статье УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения».

Как уточнили сегодня агентству в пресс-службе УМВД РФ по ЯНАО, следователи считают, что платежные ведомости о выплате зарплаты сотрудникам детского сада были подделаны. В результате сотрудник детсада незаконно получил 340 тысяч рублей в 2017 году.

Владелец частного детского сада «Умка» Лев Белоусов подтвердил, что в детсаду сотрудники ОБЭП провели проверку и изъяли документы. По его словам, пока никаких обвинений предъявлено не было. «Мы думаем, что проверка инициирована городским департаментом образования», — прокомментировал агентству создатель первого на Ямале частного детского сада.

Информация о проблемах с правоохранительными органами у частного дошкольного учреждения появилась сразу после посещения Ноябрьска губернатором ЯНАО Дмитрием Кобылкиным. В состав делегации из правительства округа входила заместитель губернатора, курирующая социальную сферу Татьяна Бучкова. Как рассказали источники «URA.RU», после визита высоких начальников заместитель губернатора попросила досконально проверить деятельность предпринимателей в сфере дошкольного образования.

Напомним, что в конце 2016 года депутаты ЗакСо ЯНАО внесли поправки в окружной закон об образовании и привели его в соответствие с федеральным. Теперь частные дошкольные учреждения могут получить субсидии в части оплаты работы сотрудникам и покупки игрового инвентаря. Несмотря на это городская администрация Ноябрьска не спешила выделять субсидии детскому саду. Лев Белоусов был вынужден подать в суд и выиграл его. Из городского бюджета детсад получил причитающиеся компенсации по заработной плате и оплате игрушек за 2015 год.

Однако, пояснил Белоусов, в округе до сих пор не привели в соответствие нормативные акты в региональном законе об образовании и в феврале этого года владельцы детского сада опять подали в суд иск на компенсацию оплаты труда работников, участвующих в образовательном процессе с момента получения образовательной лицензии. В качестве ответчика по иску названы департаменты образования и финансов города и сама городская администрация. В городской администрации не стали комментировать ситуацию с частным детским садиком «Умка». В департаменте образования региона не брали трубку.

Сергей Мороз
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