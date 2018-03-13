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13 марта 2018
16:57  13 марта 2018 0

О наблюдении за выборами президента будут отчитываться каждые полчаса

ВЫБОРЫ 2018. Проведение досрочного голосования на выборах Президента Российской Федерации в Свердловской области, Артемовский городской округ, урна для голосования, кандидаты в президенты, выборы президента россии, выборы2018
Независимые наблюдатели будут рассказывать об обстановке на избирательных участкахФото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Ассоциация независимых наблюдателей «Национальный общественный мониторинг» будет предоставлять информацию о процессе наблюдения за выборами президента России с помощью онлайн-площадки «Ночь выборов 2018. Life». Сведения будут передаваться дважды в час.

Свой ситуационный центр «Национальный общественный мониторинг» развернет 17 марта, рассказал федеральный координатор этой организации Роман Коломойцев на пресс-конференции ТАСС. «Если вы хотите знать, как проходят выборы в стране, какие есть сообщения о нарушениях, как эти сообщения подтверждаются или опровергаются, как решаются различные проблемы, это все будет на этой площадке „Ночь выборов“», — отметил Коломойцев. Каждые полчаса наблюдатели будут сообщать об обстановке на избирательных участках в разных регионах в прямом эфире.

Напомним, президентские выборы пройдут 18 марта. В них принимают участие восемь кандидатов: Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин (партия «Коммунисты России»), Борис Титов («Партия Роста»), Григорий Явлинский («Яблоко»).

Дарья Корчак
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