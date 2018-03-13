О наблюдении за выборами президента будут отчитываться каждые полчаса

16:57 13 марта 2018 0

Независимые наблюдатели будут рассказывать об обстановке на избирательных участках Фото: Анна Майорова © URA.RU

Ассоциация независимых наблюдателей «Национальный общественный мониторинг» будет предоставлять информацию о процессе наблюдения за выборами президента России с помощью онлайн-площадки «Ночь выборов 2018. Life». Сведения будут передаваться дважды в час.

Свой ситуационный центр «Национальный общественный мониторинг» развернет 17 марта, рассказал федеральный координатор этой организации Роман Коломойцев на пресс-конференции ТАСС. «Если вы хотите знать, как проходят выборы в стране, какие есть сообщения о нарушениях, как эти сообщения подтверждаются или опровергаются, как решаются различные проблемы, это все будет на этой площадке „Ночь выборов“», — отметил Коломойцев. Каждые полчаса наблюдатели будут сообщать об обстановке на избирательных участках в разных регионах в прямом эфире.

Напомним, президентские выборы пройдут 18 марта. В них принимают участие восемь кандидатов: Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин (партия «Коммунисты России»), Борис Титов («Партия Роста»), Григорий Явлинский («Яблоко»).