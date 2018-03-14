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14 марта 2018
17:22  14 марта 2018 1

ФСБ закупает программы для взлома айфонов

Хакер, IT (иллюстрации), хакеры, программирование, компьютеры, технологии, взлом, системный администратор, айтишник, информационная безопасность, компьютерные сети
Силовики приобретают шпионский софтФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Различные управления Федеральной службы безопасности (ФСБ), Следственного комитета (СК) и Министерства внутренних дел (МВД) решили приобрести софт израильской компании Cellebrite, недавно объявившей о взломе последней модели iPhone. Об этом пишет «Медуза».

Согласно данным сайта госзакупок, управление СК по Волгоградской области приобрело комплекс UFED Touch2 для автономного съема информации за 800 тысяч рублей, хабаровское Управление МВД за 1,2 миллиона рублей купило программное обеспечение UFED Touch. Кроме того, оборудование Cellebrite приобретал Сбербанк. Там пояснили, что софт они используют для борьбы с вирусами.

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В конце февраля компания Cellebrite объявила, что сумела взломать последнюю операционную систему Apple iOS 11 и «яблочный» флагман — iPhone X. На разблокировку устаревших моделей уходят считанные секунды, более современные модели покоряются за несколько дней, пояснили разработчики софта. Известно, что Cellebrite уже сотрудничала с американскими силовыми ведомствами.

Смартфоны Apple часто подвергаются хакерским атакам. Ранее «яблочная» корпорация получила от группы Turkish Crime Family ультиматум с требованием выплатить им 75 тысяч долларов. В противном случае злоумышленники пригрозили уничтожить данные на iPhone.

Кстати, Apple сама нанимала хакеров для взлома своего программного обеспечения. Нашедшему уязвимости в софте обещали заплатить двести тысяч долларов.

Наталья Михалева
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