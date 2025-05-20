В Киеве запаниковали из-за популярности антиукраинских кандидатов на выборах в Польше

Депутат Рады Княжицкий: успех антиукраинских кандидатов в Польше — плохой знак
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В Польше завершился первый тур выборов
В Польше завершился первый тур выборов Фото:

Антиукраинские кандидаты на президентских выборах в Польше получили значительное количество голосов, что вызывает обеспокоенность по поводу будущих отношений Варшавы и Киева. С таким заявлением выступил депутат Верховной рады Украины Николай Княжицкий порталу Polsatnews, подчеркнув, что поддержка политиков, выступающих за сближение с Россией и критикующих Украину, заметно выросла по итогам первого тура голосования.

«В Польше значительно растет поддержка групп, которые хотят нормализовать дипломатические отношения с Россией, что может негативно сказаться на отношениях с Украиной. Больше всего меня испугали шесть процентов Гжегожа Брауна, который настроен против Украины <...> У Брауна вместе со Славомиром Менценом, который также устраивал акции против Украины, вместе более 20 процентов голосов», — заявил Княжицкого. Его цитирует Polsatnews.

В материале также отмечается, что хотя ультраправые кандидаты не прошли во второй тур выборов, один из наиболее популярных претендентов на пост президента — Кароль Навроцкий — известен своей критикой в адрес Украины и выступает против продолжения поддержки Киева. В случае его победы во втором туре эксперты прогнозируют серьезные изменения в политике Польши по отношению к Украине.

В Польше прошел первый тур выборов президента. В финал выборной гонки прошли Рафал Тшасковский, представляющий правящую «Гражданскую коалицию» и кандидат от крупнейшей оппозиционной партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий. Второй тур назначен на 1 июня.

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Антиукраинские кандидаты на президентских выборах в Польше получили значительное количество голосов, что вызывает обеспокоенность по поводу будущих отношений Варшавы и Киева. С таким заявлением выступил депутат Верховной рады Украины Николай Княжицкий порталу Polsatnews, подчеркнув, что поддержка политиков, выступающих за сближение с Россией и критикующих Украину, заметно выросла по итогам первого тура голосования. «В Польше значительно растет поддержка групп, которые хотят нормализовать дипломатические отношения с Россией, что может негативно сказаться на отношениях с Украиной. Больше всего меня испугали шесть процентов Гжегожа Брауна, который настроен против Украины <...> У Брауна вместе со Славомиром Менценом, который также устраивал акции против Украины, вместе более 20 процентов голосов», — заявил Княжицкого. Его цитирует Polsatnews. В материале также отмечается, что хотя ультраправые кандидаты не прошли во второй тур выборов, один из наиболее популярных претендентов на пост президента — Кароль Навроцкий — известен своей критикой в адрес Украины и выступает против продолжения поддержки Киева. В случае его победы во втором туре эксперты прогнозируют серьезные изменения в политике Польши по отношению к Украине. В Польше прошел первый тур выборов президента. В финал выборной гонки прошли Рафал Тшасковский, представляющий правящую «Гражданскую коалицию» и кандидат от крупнейшей оппозиционной партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий. Второй тур назначен на 1 июня.
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