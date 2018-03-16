Югорчанка пришла мириться к матери и обворовала ее

Жительница Нижневартовска обратилась в полицию с заявлением на собственную дочь. Она сообщила, что девушка похитила у нее драгоценности — однако пропажу женщина заметила не сразу.
Женщина рассказала полицейским, что дочь приходила к ней, чтобы наладить отношения. Примирения не произошло, и тогда 18-летняя вартовчанка улучила момент и достала из сумки матери золотые украшения, сообщили в УМВД России по ХМАО — Югре. Девушка сдала похищенное в ломбард, а вырученные деньги — более 12 тысяч рублей — потратила на личные нужды.
Мать обнаружила пропажу спустя два дня, а затем написала заявление в дежурную часть. Ее дочь была задержана, против нее возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы сроком до пяти лет.