14:00 19 марта 2018 0

Пакет с «Ладой» 2108 продается за 350 рублей Фото: avito.ru

Житель Челябинска опубликовал необычное объявление на сайте «Авито». На продажу он выставил старые полиэтиленовые пакеты, каждый стоимостью по несколько сотен рублей.

Так, пакет «Таллин» с картой города уралец по имени Дмитрий предлагает приобрести за 500 рублей, а пакет с изображением «Лады» модели 2108 — за 350 рублей. Мужчина рассказал, что нашел эти предметы из прошлого у своей бабушки, и решил, что они заинтересуют коллекционеров, собирающих предметы быта времен СССР. По его словам, пакеты даже не использовались и поэтому отлично сохранились.

Нестандартные объявления о продаже на «Авито» не редкость — так, в прошлом году житель Ростова-на-Дону пытался продать через этот сайт кота за миллион рублей, сообщала «Национальная служба новостей». При этом мужчина отметил, что его стоимость можно считать заниженной из-за необходимости срочно найти коту нового хозяина. А еще один житель Челябинска ранее выставил на продажу боевую машину разведчиков БРДМ-2 — всего за 750 тысяч рублей.