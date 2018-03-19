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19 марта 2018
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Главные новости Пермского края
13:52  19 марта 2018 0

В Перми мужчина застрелил брата на глазах матери

Морг, увольнение, безработица, эмоции, смерть, жертва, труп, морг, мертвец
Брат убил братаФото: depositphotos.com © URA.RU

В Перми 37-летний мужчина убил родного брата из пневматической винтовки на глазах матери.

Как сообщает телеканал «Рифей» со ссылкой на представителей следственного комитета, убитый пытался убедить родственника устроиться на работу и бросить пить. Тот разозлился, схватил винтовку и выстрелил. Пуля попала в ребро и рикошетом пробила оба легких. Все произошло на глазах матери братьев.

Мужчина самостоятельно вызвал полицию. Ружье он купил, чтобы стрелять по банкам и, по его словам, даже не знал, что из него можно убить. Сейчас подозреваемый находится в следственном изоляторе.

Данил Бардин
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