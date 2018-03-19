Брат убил брата
В Перми 37-летний мужчина убил родного брата из пневматической винтовки на глазах матери.
Как сообщает телеканал «Рифей» со ссылкой на представителей следственного комитета, убитый пытался убедить родственника устроиться на работу и бросить пить. Тот разозлился, схватил винтовку и выстрелил. Пуля попала в ребро и рикошетом пробила оба легких. Все произошло на глазах матери братьев.
Мужчина самостоятельно вызвал полицию. Ружье он купил, чтобы стрелять по банкам и, по его словам, даже не знал, что из него можно убить. Сейчас подозреваемый находится в следственном изоляторе.