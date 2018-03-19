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19 марта 2018
Главные новости Москвы
16:49  19 марта 2018 0

Грудинин готов согласиться, если Путин предложит ему должность

Визит Павла Грудинина в УрО РАН. Екатеринбург, жест рукой, грудинин павел
Грудинин хочет оценить, что будет дальшеФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин не смог дать конкретного ответа о своем политическом будущем. Он сделал заявление на пресс-конференции в Москве.

Корреспондент «URA.RU» задал ему вопрос: останется он в политике или вернется в бизнес? Кандидат в президенты ответил, что подождет. «Политическая система сейчас кислотная. Надо взять время, оценить, что происходило, оценить, что будет дальше. Тот запрос на перемены, который сформировался в обществе, очевиден. Посмотрим, какие шаги предпримет президент, подумаем, и тогда я вам отвечу», — сказал Грудинин.

Отвечая на вопросы журналистов, Грудинин не исключил, что в случае предложения Путиным должности, он согласится: «Я посоветуюсь со своими товарищами, и мы дадим ответ, если какое-то предложение поступит».

«Нынешний президент победил, эта победа была. Но то, что было сделано чиновниками и СМИ, могу сказать, что это были грязные выборы. С точки зрения грязных технологий это действительно были выдающиеся выборы. Мы надеемся на то, что таких грязных выборов больше не будет в нашей стране», — добавил Грудинин.

Как писало «URA.RU», Владимир Путин 19 марта встретится со своими соперниками на выборах президента. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, неизвестно, «будет ли как-то использован их потенциал в дальнейшем».

Ольга Кулакова
© Служба новостей «URA.RU»
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