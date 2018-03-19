В Великобритании после дела Скрипаля хотят выкопать останки российских бизнесменов

19:48 19 марта 2018 0

В Великобритании планируют уточнить причины их смерти Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

После инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании могут провести эксгумацию еще нескольких погибших россиян. Тела изучат на предмет возможного отравления нервно-паралитическим газом.

Тела бизнесменов Бадри Патаркацишвили и Александра Перепеличного планируется эксгумировать для проведения тестов на наличие следов газа, сообщает британское издание Express. Оба проживали в Суррее, где и умерли. Раньше считалось, что их смерть наступила по естественным причинам, но теперь полиция собирается это проверить. Как отмечает издание, всего министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд призвал проверить смерть 14 россиян на территории Великобритании.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы в лондонском районе Солсбери неделю назад. Вскоре полиция заявила, что они, возможно, были отравлены веществом нервно-паралитического действия. Практически с самого начала премьер-министр страны Тереза Мэй обвинила в произошедшем Россию, после чего из Лондона были высланы 23 дипломата.

Следом за Великобританией о желании объявить о высылке российских дипломатов заговорили и в Польше, сообщает «Национальная служба новостей». Тем временем Центральное управление Следственного комитета РФ объявило о возбуждении уголовного дела по факту покушения на убийство гражданки России Юлии Скрипаль, пишет агентство «РАПСИ».