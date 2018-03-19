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20 марта 2018
19 марта 2018
22:52  19 марта 2018 1

Звезда сериала «Универ» нашла родственника спустя 30 лет. «Благодаря выборам обрела семью!»

Мария Кожевникова. Интервью. Екатеринбург, кожевникова мария
Кожевникова поделилась радостью с подписчикамиФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Звезда комедийного сериала «Универ», экс-депутат Госдумы РФ Мария Кожевникова поделилась в Instagram радостной новостью. Благодаря выборам президента России она нашла своего крестного отца, которого не видела тридцать лет.

Актриса рассказала, как к ее родному отцу в штабе Владимира Путина подошел мужчина. Он оказался Алексеем Ермаковым, которого Кожевникова не видела с момента церковного обряда в детстве. «Он летчик, поэтому мы всегда шутили, что он улетел, но обещал вернуться», — пошутила бывший депутат в соцсети. Кожевникова рассказала, что уже пригласила крестного в гости знакомиться с ее большой семьей. «Вот такой счастливый конец, а точнее начало! Никогда не думала, что благодаря выборам обрету семью!» — восторженно заявила артистка.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в семье Кожевниковой случилось пополнение. Летом 2017 года актриса тайно родила третьего ребенка.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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