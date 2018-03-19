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20 марта 2018
19 марта 2018
23:12  19 марта 2018 3

Тереза Мэй заявила, что у России был мотив отравить Скрипаля

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Лондон изначально был настроен против России в деле об отравлении СкрипаляФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Отношения России и Британии после отравления Скрипаля
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считает, что у РФ был мотив для отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Она назвала это частью модели поведения России.

По словам Мэй, у России «были возможность и, я полагаю, мотив и намерение, и это часть модели поведения России в Европе, которую мы наблюдаем». Политик добавила, что это могло произойти и в другой стране. Она уверена, что Скрипаля отравили «нервно-паралитическим веществом», которое принадлежит группе «Новичок», якобы разработанной еще в Советском Союзе, пишет RNS.

Кроме того, премьер-министр сказала о поддержке, которую получила Великобритания от международных партнеров в связи с этим инцидентом. «Наши международные союзники проявили силу в своей поддержке и признании того, что ответственность указывает на российское государство», — цитирует Мэй RT.

Напомним, что проживающего в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили в бессознательном состоянии с признаками отравления веществом нервно-паралитического действия. Практически с самого начала Мэй обвинила в произошедшем Россию, после чего из Лондона были высланы 23 дипломата. Москва призвала Лондон к реальному сотрудничеству по этому делу.

Ольга Кулакова
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