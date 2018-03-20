Масляков: Путин обладает замечательным чувством юмора

Президент международного союза КВН и телеведущий Александр Масляков рассказал о замечательном чувстве юмора российского лидера Владимира Путина. Ожидается, что глава государства посетит финальную игру клуба в декабре этого года.
Президент России Владимир Путин 1 марта присутствовал на 1/8 финала высшей лиги КВН. После окончания выступлений он поднялся на сцену и выразил благодарность КВНщикам за их талант и актуальность шуток.
«Я его не пытал, доволен он или нет. Он — человек с замечательным чувством юмора, это мне и КВНщикам тоже известно очень давно. И тут он тоже замечательно на все реагировал. Игра, кстати, получилась неплохая», — цитирует РИА «Новости» слова Маслякова.
По его словам, у президентов есть традиция посещать КВН перед выборами. «Может и на финал прийти. Дожить надо, это декабрь», — добавил президент КВН.
Как передавала «Газета.ру», в ноябре прошлого года президент России Владимир Путин наградил телеведущего Александра Маслякова орденом «За заслуги перед Отечеством» второй степени.