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20 марта 2018
19 марта 2018
06:56  20 марта 2018 0

Масляков: Путин обладает замечательным чувством юмора

По словам телеведущего, российский лидер может появиться на финальной игре клуба в декабре этого годаФОТО: Wikimedia Commons, Alexey Druzhinin

Президент международного союза КВН и телеведущий Александр Масляков рассказал о замечательном чувстве юмора российского лидера Владимира Путина. Ожидается, что глава государства посетит финальную игру клуба в декабре этого года.

Президент России Владимир Путин 1 марта присутствовал на 1/8 финала высшей лиги КВН. После окончания выступлений он поднялся на сцену и выразил благодарность КВНщикам за их талант и актуальность шуток.

«Я его не пытал, доволен он или нет. Он — человек с замечательным чувством юмора, это мне и КВНщикам тоже известно очень давно. И тут он тоже замечательно на все реагировал. Игра, кстати, получилась неплохая», — цитирует РИА «Новости» слова Маслякова.

По его словам, у президентов есть традиция посещать КВН перед выборами. «Может и на финал прийти. Дожить надо, это декабрь», — добавил президент КВН.

Как передавала «Газета.ру», в ноябре прошлого года президент России Владимир Путин наградил телеведущего Александра Маслякова орденом «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

Александр Черноскутов
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