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20 марта 2018
19 марта 2018
Главные новости Челябинской области
18:54  20 марта 2018 0

Обвиняемый в насилии предприниматель «дядя Сережа» пытался устроиться в челябинский детдом

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Мальчики рассказали о насилии свои приемным родителямФото: depositphotos.com © URA.RU
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Детей-сирот насиловали в челябинском интернате
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Челябинский предприниматель Сергей К., которого воспитанники интерната обвинили в насилии, ранее пытался устроиться на работу в это учреждение. Для этого 51-летний «дядя Сережа» обучился в одном из челябинских вузов и в 2017 году получил диплом по специальности «социальный работник».

Соответствующие документы имеются в распоряжении RT. Также стало известно, что обвиняемый успешно прошел курсы приемных родителей в 2015 году и готовил документы на усыновление одного из воспитанников детдома. Известно, что мужчина начал посещать школу-интернат еще в 2015 году с разрешения бывшего директора учреждения. «Он не только брал детей на прогулки, но и оказывал спонсорскую помощь», — пояснил источник издания. В настоящее время экс-руководителем интерната занимаются следователи.

Источник также сообщил мнение родственников Сергея К. Они считают, что мужчина мог стать жертвой оговора со стороны бывшего директора детдома, так как между ними произошел конфликт.

Страшная правда о челябинском интернате для детей с задержками психического развития вскрылась в январе 2018 года. Семеро усыновленных мальчиков в возрасте 10-14 лет рассказали приемным родителям о насилии в детдоме. По данному факту возбудили уголовное дело. В рамках расследования предъявлено обвинение 51-летнему местному жителю Сергею К., сейчас мужчина задержан. Как писала «Национальная служба новостей», обвиняемый возил детей «на рыбалку», где совершал с ними действия сексуального характера.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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