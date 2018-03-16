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16 марта 2018
15 марта 2018
Главные новости Челябинской области
20:03  16 марта 2018 0

Воспитателей челябинского интерната, где насиловали детей, проверяют на детекторе лжи

Оснований для отстранения педагогов у следователей нетФото: Карина Ванеш © URA.RU
новость из сюжета:
Детей-сирот насиловали в челябинском интернате
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Главное следственное управление СК России сообщило о проверке на детекторе лжи педагогов челябинского интерната, где насиловали детей. В результате проверки воспитатели получили статус свидетелей.

Следственный комитет на своем сайте прокомментировал проведенную на детекторе лжи проверку: «Утверждения некоторых представителей СМИ о том, что эти исследования проводились неверно, не соответствуют действительности». Перед началом испытания специалисты всегда удостоверяются в отсутствии признаков употребления обследуемыми психотропных и успокаивающих средств.

В ходе расследования был задержан индивидуальный предприниматель «дядя Сережа», который с помощью формально выданного ему разрешения посещал детдом якобы с целью оформления дальнейшей опеки над несовершеннолетним. Но вместо этого он насиловал ребенка. Ему предъявлено обвинение по статье «Насильственные действия сексуального характера» в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. Мужчина заключен под стражу. При этом родственники не могут его отыскать.

Пугающая правда об условиях пребывания в уральском интернате для детей с задержками психического развития открылась в январе 2018 года. Семеро мальчиков 10-14 лет, которые попали в приемные семьи, рассказали, что с ними происходило. В частности, родители двух приемных мальчиков узнали правду, когда застали их за половым актом в комнате. Дети сказали, что этому их научили в интернате.

Ольга Кулакова
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