В Чечне Макаревичу посоветовали переехать в Америку

19:08 20 марта 2018 0

Лидер группы «Машина времени» назвал россиян «злобными дебилами» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров рекомендовал Андрею Макаревичу жить в США. Такой совет появился после заявления музыканта о россиянах — «злобных дебилах».

Умаров удивился, как лидеру группы «Машина времени» удавалось столько лет жить в России, сообщает «Национальная служба новостей». «Неужели в нем столько времени копилась ненависть?» — задался вопросом министр. Он предложил музыканту «сбросить с себя этот тяжелый крест» и переехать в США, где ему «легко, весело и комфортно». По мнению Умарова, «это к нему [Макаревичу] пришло с возрастом, некий бзик, связанный с тем, что господину Макаревичу, может быть, где-то начинает что-то мерещиться».

При этом министр добавил, что его удивили такие заявления, так как все творчество Андрея Макаревича «доброе и искрится со сцены». Далее он высказался о «метаморфозах», которые происходят с некоторыми представителями российской эстрады, «которых этот народ, народ „дебилов“, сделал звездами».

Макаревич после завершения голосования на выборах президента РФ 18 марта написал о своих впечатлениях от США и назвал россиян «злобными дебилами». Позже музыкант группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев указал на истеричность русских. Слова Макаревича прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.