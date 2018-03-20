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20 марта 2018
Главные новости Москвы
19:08  20 марта 2018 0

В Чечне Макаревичу посоветовали переехать в Америку

Концерт Андрея Макаревича в Ельцин Центре. Екатеринбург, макаревич андрей
Лидер группы «Машина времени» назвал россиян «злобными дебилами»Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров рекомендовал Андрею Макаревичу жить в США. Такой совет появился после заявления музыканта о россиянах — «злобных дебилах».

Умаров удивился, как лидеру группы «Машина времени» удавалось столько лет жить в России, сообщает «Национальная служба новостей». «Неужели в нем столько времени копилась ненависть?» — задался вопросом министр. Он предложил музыканту «сбросить с себя этот тяжелый крест» и переехать в США, где ему «легко, весело и комфортно». По мнению Умарова, «это к нему [Макаревичу] пришло с возрастом, некий бзик, связанный с тем, что господину Макаревичу, может быть, где-то начинает что-то мерещиться».

При этом министр добавил, что его удивили такие заявления, так как все творчество Андрея Макаревича «доброе и искрится со сцены». Далее он высказался о «метаморфозах», которые происходят с некоторыми представителями российской эстрады, «которых этот народ, народ „дебилов“, сделал звездами».

Макаревич после завершения голосования на выборах президента РФ 18 марта написал о своих впечатлениях от США и назвал россиян «злобными дебилами». Позже музыкант группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев указал на истеричность русских. Слова Макаревича прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ольга Кулакова
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