Песков прокомментировал слова Макаревича о «дебильных» россиянах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывание музыканта Андрея Макаревича о «злобных и дебильных» россиянах. Официальный представитель Кремля призвал журналистов к точности цитирования и заявил, что власти не хотели бы участвовать в подобной дискуссии.
«Уж если это обсуждать, то надо цитировать дословно. А в целом — это не наш вопрос, мы никак не хотели бы участвовать в этом обсуждении», — приводит «Федеральное агентство новостей» его слова.
Ранее на своей странице в Facebook Макаревич заявил, что три года не был в США и удивлен тому, насколько американцы «спокойнее и веселее». Артист считает, что изменились не они, а россияне. Заявление вызвало шквал критики. Представитель МИД России Мария Захарова потребовала от либерального музыканта прекратить оскорблять граждан страны. Депутат Госдумы Наталья Поклонская посчитала, что лидер «Машины времени» так высказался в первую очередь о себе. Сам же Макаревич заявил, что СМИ переиначили его высказывание.