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20 марта 2018
Главные новости Москвы
15:22  20 марта 2018 0

Песков прокомментировал слова Макаревича о «дебильных» россиянах

Ежегодная итоговая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, песков дмитрий
Кремль призвал к точности цитированияФото: Владимир Андреев © URA.RU

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывание музыканта Андрея Макаревича о «злобных и дебильных» россиянах. Официальный представитель Кремля призвал журналистов к точности цитирования и заявил, что власти не хотели бы участвовать в подобной дискуссии.

«Уж если это обсуждать, то надо цитировать дословно. А в целом — это не наш вопрос, мы никак не хотели бы участвовать в этом обсуждении», — приводит «Федеральное агентство новостей» его слова.

Ранее на своей странице в Facebook Макаревич заявил, что три года не был в США и удивлен тому, насколько американцы «спокойнее и веселее». Артист считает, что изменились не они, а россияне. Заявление вызвало шквал критики. Представитель МИД России Мария Захарова потребовала от либерального музыканта прекратить оскорблять граждан страны. Депутат Госдумы Наталья Поклонская посчитала, что лидер «Машины времени» так высказался в первую очередь о себе. Сам же Макаревич заявил, что СМИ переиначили его высказывание.

Семен Гринберг
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