Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев прокомментировал заявление музыканта Андрея Макаревича о том, что с соотечественниками в сравнении с американцами «происходит что-то ужасное». Он также рассказал, в чем видит разницу между жителями Америки и России.
«Американцы, конечно, гораздо спокойнее и благополучнее, потому что гораздо богаче. И они не волнуются за свое будущее, как волнуются россияне», — цитирует Ruposters слова Кортнева. По его мнению, соотечественники «в последние годы стали гораздо истеричнее». Чтобы в этом убедиться, музыкант предложил «включить телевизор и посмотреть, как там визжат ведущие, влияющие на умы и настроения публики».
По мнению артиста, на плохое настроение россиян влияет национальная экономика. «Разница в том, что в Америке развивается экономика, а в нашей стране стагнирует. Настроение у общества поэтому разное, там люди живут и работают на благополучие страны и семьи, а мы работаем на то, чтобы противостоять санкциям, угрозам», — подчеркнул музыкант. По его словам, трудно быть веселым, когда работаешь на военно-промышленный комплекс.
Ранее лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич на своей личной странице в Facebook разместил пост, где написал, что жители Америки спокойнее, веселее и добрее россиян, напоминает «Национальная служба новостей». В комментариях к сообщению музыкант отметил, что в России «будто открыли некий 25-й кадр, который превращает людей в злобных дебилов».