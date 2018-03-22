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22 марта 2018
19:49  22 марта 2018 0

В России сняли трэш-комедию про Путина. ВИДЕО

12 ежегодная итоговая пресс-конференция Путина В.В. Москва, улыбка и внимание, путин владимир
Российский президент стал главным героем трэш-комедииФото: Владимир Андреев © URA.RU

В российских кинотеатрах 29 марта пройдет премьера фильма «Каникулы президента» — трэш-комедии о Владимире Путине. По мнению кинокритиков, режиссер Илья Шерстобитов своей посредственной, но остроумной работой снял табу на упоминание главы государства в отечественном кинематографе.

По сюжету, Владимир Путин решает отдохнуть от своей должности и становится обычном россиянином Владимиром Семеновичем Утиным, предварительно изменив внешний вид. В свою очередь человек, внешность которого перешла к главе государства, по ошибке временно занимает главный государственный пост. Настоящий президент решается на путешествие до Крыма на попутке, чтобы без розовых очков познакомиться российской глубинкой.

«Эта Россия доведена до катастрофы повсеместной ложью, ленью и коррупцией. Пробку на дороге устраивает мощный джип толстого попа, который угрожает проклясть недовольных. Сотрудники ДПС ставят фальшивые знаки, чтобы взимать мзду с проезжающих. Грабители вламываются в автомобиль средь бела дня. Спецслужбы ведут неусыпный контроль над гражданами», — отмечает кинокритик Антон Долин в рецензии на сайте «Медузы».

Добавим, что роль Владимира Путина в картине досталась актеру Игорю Василькову. Самый знаменитый двойник российского президента, пародист Дмитрий Грачев, принял участие в озвучке фильма, однако в кадре появляется лишь в нескольких эпизодах.

Сергей Макеев
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