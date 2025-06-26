Bloomberg: Трамп ни разу не упомянул Россию на саммите НАТО

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Трамп ушел от прямого ответа на вопрос о дальнейшем предоставлении помощи Украине
Трамп ушел от прямого ответа на вопрос о дальнейшем предоставлении помощи Украине Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент США Дональд Трамп ни разу не упомянул Россию напрямую во время своего выступления на закрытой встрече лидеров НАТО в Гааге. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Формулировки по России были тщательно выверены в итоговом коммюнике. Некоторые страны хотели навесить на нее ярлык агрессора, который никогда не пройдет. Трамп не упомянул Россию прямо в своей речи», — пишет издание, ссылаясь на источников, знакомых с ходом переговоров. Трамп также ушел от прямого ответа на вопрос о дальнейшем предоставлении помощи Украине. В документе Россия по-прежнему обозначена как «угроза».

Напомним, стало известно, что в новой декларации НАТО Россия названа долгосрочной угрозой для безопасности Европы и Атлантики, однако прямого обвинения в развязывании конфликта на Украине, как это было ранее, в документе нет. Кроме того, в этом году в заявлении не упоминается перспектива членства Украины в альянсе. По информации The Guardian, украинская тематика на саммите отошла на второй план. Президента Украины Владимира Зеленского пригласили только на официальный ужин в день открытия, но не на основную встречу лидеров НАТО.

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Президент США Дональд Трамп ни разу не упомянул Россию напрямую во время своего выступления на закрытой встрече лидеров НАТО в Гааге. Об этом сообщает агентство Bloomberg. «Формулировки по России были тщательно выверены в итоговом коммюнике. Некоторые страны хотели навесить на нее ярлык агрессора, который никогда не пройдет. Трамп не упомянул Россию прямо в своей речи», — пишет издание, ссылаясь на источников, знакомых с ходом переговоров. Трамп также ушел от прямого ответа на вопрос о дальнейшем предоставлении помощи Украине. В документе Россия по-прежнему обозначена как «угроза». Напомним, стало известно, что в новой декларации НАТО Россия названа долгосрочной угрозой для безопасности Европы и Атлантики, однако прямого обвинения в развязывании конфликта на Украине, как это было ранее, в документе нет. Кроме того, в этом году в заявлении не упоминается перспектива членства Украины в альянсе. По информации The Guardian, украинская тематика на саммите отошла на второй план. Президента Украины Владимира Зеленского пригласили только на официальный ужин в день открытия, но не на основную встречу лидеров НАТО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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